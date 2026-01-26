ورود هواپیمابر آمریکا به منطقۀ سنتکام؛ آیا خاورمیانه در آستانۀ‌ جنگی دیگر است؟

فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه، «سنتکام»، عصر دوشنبه ششم بهمنماه با انتشار دو عکس از داخل ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، از حضور این ناو و گروه ضربت همراهش در اقیانوس هند و در منطقۀ عملیاتی سنتکام، شامل خاورمیانه و ایران خبر داد.
در تصاویری که سنتکام از این ناو هواپیمابر منتشر کرده، دو تن از خدمه در حال انجام وظایف معمول تعمیر و نگهداری دیده میشوند. سنتکام در توضیح این عکسها، ضمن تأکید بر اعزام شدن این ناوگروه به منطقۀ خاورمیانه، هدف از آن را، «ارتقای امنیت و ثبات منطقهای» اعلام کرده است.
در طول روزها و هفتههای اخیر و در پی سرکوب خونین و بیسابقۀ اعتراضات ضد حکومتی در ایران، رئیسجمهور ایالات متحده، بارها به سران جمهوری اسلامی در مورد عواقب کشتن معترضان هشدار داده است.
دونالد ترامپ حتی با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال»، معترضان را «میهنپرستان ایرانی» خطاب کرد و وعده داد که «کمک در راه است».
رئیس جمهور آمریکا کمی بعد در واکنش به مشخصتر شدن آمار بسیار بالای قربانیان سرکوب گفته بود که «وقت آن است که رهبر ایران تغییر کند». آقای ترامپ بدون نام بردن از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، در چند مورد تأکید کرده بود که «نیروی بزرگی» به سمت ایران در حرکت است.
این ناو هواپیمابر هستهای که نزدیک به ۹۰ جنگنده، از جمله جنگندههای فوق پیشرفته اف ۳۵ را روی عرشه خود دارد، طی روزهای گذشته از محل استقرار قبلیاش در دریای چین جنوبی، به سمت خلیج فارس در حرکت بوده و حالا بنابر تأیید سنتکام، به نزدیکی این آبراه مهم بینالمللی در جنوب ایران رسیده است.
حرکت این شهر شناور به سمت خلیج فارس در روزهای گذشته، واکنشهای زیادی را هم در داخل ایران و منطقه برانگیخته بود. چندین مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن برای آمریکا، نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار دادهاند. از جمله علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، که مدعی شد «تعرض به ایران، همۀ پایگاههای آمریکا در منطقه را به اهداف مشروع جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد».
در روزهای اخیر تصاویری هم از دیوارنگارۀ معروف میدان ولیعصر تهران منتشر شده، که این بار، به عکسی هوایی و تخیلی از «هدف قرار گرفتن ناو هواپیمابر آمریکا و کشیدهشدن ردی از خون پشت سر آن با طرحی مشابه نوارهای پرچم آمریکا» اختصاص یافته است. موضوعی که خود، نشانگر حساسیت و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از حضور این گروه ضربت در نزدیکی ایران است.
در همین حال، با افزایش گمانهزنیها دربارۀ احتمال فزایندۀ درگیری نظامی واشینگتن و تهران، تحرکات سیاسی و نظامی در منطقه هم شتابی دوچندان گرفته؛ از ابراز نگرانی کشورهایی همچون امارات متحده عربی که تأکید میکنند اجازه استفاده از حریم هوایی یا دریایی خود برای حمله به ایران را نخواهند داد، تا رایزنیهای کشورهایی همچون قطر، عمان، ترکیه و حتی عربستان سعودی که تلاش میکنند با میانجیگری، مانع درگیری نظامی، که آن را زمینهساز بیثباتی در کل منطقه میدانند، شوند.
در این میان، برخی هم همچون رهبر حزبالله لبنان هشدار میدهند که در صورت هدف قرار گرفتن ایران، «بیطرف نخواهند ماند»؛ هرچند مشخص نیست پس از ضربات سنگین اسرائیل، این گروه متحد جمهوری اسلامی چه ابزارهایی برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در اختیار داشته باشد.
در عین حال، فدراسیون روسیه هم بهعنوان مهمترین متحد اینروزهای تهران و یک بازیگر جدی در عرصۀ بینالملل، که از قضا این روزها و در ارتباط با جنگ اوکراین، در حال تعامل و چانهزنی با دولت ترامپ هم هست، تأکید میکند که بروز یک درگیری تازه بین ایران و آمریکا را، در تضاد با امنیت و ثبات منطقه و جهان میبیند و خواستار «خویشتنداری همۀ طرفین ذینفع، و تلاش برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک» شده است.
چیزی که استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژه رئیس جمهور ایالات متحده هم طی هفتههای اخیر بارها بر آن تأکید کرده است. خود دونالد ترامپ هم چندین بار، حتی پس از تأیید ارسال و اعزام نفرات و ادوات جنگی به سوی ایران گفته که امیدوار است ناچار به استفاده از آنها نشود.
با وجود این، موضوع ویژهای در مورد رئیسجمهور ایالات متحده، که دوست و دشمن بر سر آن اتفاق نظر دارند، «غیر قابل پیشبینی بودن» اوست و اینکه در سیاست خارجی و نظامی، تصمیماتش را در آخرین لحظه و شخصاً میگیرد. موضوعی که احتمالاً خواب را از چشمان سران جمهوری اسلامی ربوده است.