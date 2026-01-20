رئیسجمهوری آمریکا میگوید مقامهای جمهوری اسلامی قصد داشتند «۸۳۷ نفر» از معترضان را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفتهٔ گذشته اعدام کنند، اما پس از هشدار او از این اقدام منصرف شدند.
دونالد ترامپ که روز سهشنبه ۳۰ دی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، افزود: «ما به آنها [جمهوری اسلامی] گفتیم اگر این اتفاق بیافتد، برای آنها روز بسیار بدی خواهد بود، و آنها تصمیم گرفتند این کار را انجام ندهند».
او اظهار داشت: «من نمیتوانم به شما بگویم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اما ظاهراً آن گزینه را از روی میز برداشتهاند».
رئیسجمهوری ایالات متحده در پاسخ به این پرسش که «آیا گزینهٔ نظامی در قبال ایران از روی میز برداشته شده است؟» گفت: «نه».
آقای ترامپ که به مناسبت نخستین سالگرد بازگشتش به کاخ سفید کنفرانس خبری برگزار کرده بود، بخشی از دستاوردهای یک سال اخیر دولتش را برشمرد.
او در بخش اصلی صحبتهایش، حمله به تأسیسات هستهای ایران و از بین بردن برنامه غنیسازی اورانیوم آن را، در کنار عملیات ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو، «غرورآفرینترین لحظات دولتش» نامید.
رئیسجمهور آمریکا با طعنه به رسانههایی همچون سیانان به عنوان «رسانههای اخبار جعلی»، بار دیگر بر موفقیت کامل و قطعی عملیات «چکش نیمهشب» در از بین بردن تأسیسات غنیسازی ایران تاکید کرد.
آقای ترامپ همچنین یادآوری کرد که در دوره اول ریاستجمهوریاش هم، دستور کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت و پرنفوذ نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد و او را از میان برداشت.
کاهش احترام نروژ
رئیسجمهور ایالات متحده، بخش عمده صحبتهای بیش از یکساعتهٔ خود را به موضوعات داخلی و دستاوردهای دولتش، از جمله کاهش مالیات و تورم و افزایش درآمد ناخالص ملی، مقابله با مهاجرت غیر قانونی، کاهش نرخ جرم و جنایت بخصوص در واشینگتن و شیکاگو، کاهش ۹۷ درصدی ورود مواد مخدر به آمریکا از مسیر دریایی، و مقابله با یهودیستیزی در دانشگاهها از جمله دانشگاههای کلمبیا، هاروارد و پنسیلوانیا اختصاص داد.
او همچنین بار دیگر با یادآوری مخالفتش با حضور تراجنسیتیها در ارتش و رقابتهای ورزشی، تأکید کرد که در آمریکا تنها دو جنسیت وجود دارد: مذکر و مونث.
دونالد ترامپ در ارتباط با موضوعات بینالمللی هم، بار دیگر بر نقشش در «پایان دادن به بیش از هشت جنگ»، از جمله درگیری طولانیمدت ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاکید کرد؛ موفقیتی که به گفته او، با تحسین و ناباوری ولادیمیر پوتین رئیسجمهور فدراسیون روسیه هم روبرو شده بوده است.
رئیسجمهور آمریکا با تأکید بر اینکه سازمان ملل متحد در پایان دادن به هیچیک از این جنگها با او همراهی و مساعدت نکرد، بار دیگر ناخشنودی خود را از عدم دریافت جایزه نوبل صلح یادآوری کرد.
آقای ترامپ گفت که این موضوع باعث «از دسترفتن احترام نروژ در نگاه او» شده است. رئیسجمهور ایالات متحده همزمان از اقدام ماریا کورینا ماچادو، برندهٔ ونزوئلایی جایزه صلح، در تقدیم مدالش به او تقدیر کرد.
رئیسجمهور آمریکا در ارتباط با موضوع گرینلند هم گفت که دعوت رئیسجمهور فرانسه برای سفر به پاریس و شرکت در یک نشست ویژه گروه هفت را نمیپذیرد؛ چراکه دورهٔ ریاستجمهوری امانوئل مکرون رو به پایان است و بنابراین، اگرچه شخصاً به آقای مکرون علاقمند است؛ اما دیگر او را در صحنه بینالمللی چندان تأثیرگذار نمیداند.
دونالد ترامپ همچنین با تقدیر از احمد الشرع رئیس دولت سوریه گفت که روز دوشنبه با او تماس داشته و از جمله در مورد فرار تعدادی از شبهنظامیان داعش از زندانی در دیرالزور با او صحبت کرده است.
رئیسجمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس هم شرکت خواهد کرد، به جنگ روسیه و اوکراین اشارهای نکرد؛ اما پیشتر ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین گفته بود که قرار است در داووس با آقای ترامپ دیدار و گفتوگو کند.