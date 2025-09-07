رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد ورود به جهانی با حضور ۲۵ کشور مسلح به بمب‌های هسته‌ای هشدار داد.

او در گفت‌وگویی با روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا که روز یکشنبه ۱۶ شهریور منتشر شد، گفت: «بدون آن‌که بخواهم وحشت ایجاد کنم، خطر وقوع یک درگیری هسته‌ای امروز بیشتر از گذشته است.»

آقای گروسی اعلام کرد که در آینده ممکن است ۲۰ تا ۲۵ کشور سلاح هسته‌ای داشته باشند، هرچند بازه زمانی مشخصی برای این موضوع ارائه نکرد. در حال حاضر، به گفته چندین کارشناس، ۹ قدرت هسته‌ای در جهان وجود دارد.

گروسی افزود: «فرایند خلع سلاح یا کاهش کنترل‌شده زرادخانه‌های هسته‌ای متوقف شده است. کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند در حال تولید بیشتر آن هستند، از جمله چین.»

او همچنین اشاره کرد که دربارهٔ استفاده از حملات هسته‌ای تاکتیکی به‌طور روزافزون و معمول صحبت می‌شود و این امر را «نگران‌کننده» توصیف کرد.

روسیه مرداد ماه اعلام کرد که این کشور دیگر خود را ملزم به پایبندی به توقف داوطلبانهٔ استقرار موشک‌های هسته‌ای میان‌برد نمی‌داند؛ اقدامی که می‌تواند به آغاز یک رقابت تسلیحاتی تازه بین قدرت‌های اتمی بینجامد.

این موضع‌گیری چند روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به تهدیدهای هسته‌ای دیمیتری مدودف، مقام ارشد امنیتی روسیه، اعلام کرد که دستور جابه‌جایی دو زیردریایی اتمی آمریکا را صادر کرد.

آقای گروسی در مصاحبه اخیر خود ابراز نگرانی کرده که رهبران چندین کشور، رسماً اعلام کرده‌اند که قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای دارند.

او در پاسخ به این پرسش که کدام کشورها، گفت: «به‌عنوان مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌توانم نام ببرم. این‌ها کشورهای مهمی در آسیا، آسیای صغیر و خلیج فارس هستند. جهانی با ۲۰ تا ۲۵ کشور مسلح به سلاح هسته‌ای غیرقابل پیش‌بینی و خطرناک خواهد بود.»

بر اساس گزارشی از مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI) و اطلاعات کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای (ICAN)، ۹ کشور دارای سلاح هسته‌ای عبارتند از: پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل شامل ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین، به علاوه هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل.

تخمین زده می‌شود که این کشورها در مجموع حدود ۱۲ هزار کلاهک هسته‌ای داشته باشند که حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ کلاهک آن متعلق به روسیه و ایالات متحده است.

ابراز نگرانی مدیر نهاد ناظر سازمان ملل در امور اتمی در میانه نگرانی‌ها درباره پرونده هسته‌ای ایران و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده این کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه رخ داده است.

رافائل گروسی روز ۱۲ شهریور اعلام کرد که ذخیرهٔ اورانیوم غنی‌شدهٔ ایران پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران در همان اماکن دست‌نخورده باقی مانده است.

در همان روز گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد که ایران پیش از حمله نظامی اسرائیل در روز ۲۳ خرداد، ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود در سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی را افزایش داده بود.

بر اساس این گزارش، تا روز ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشت، که این رقم نسبت به گزارش قبلی آژانس در ماه مه، ۳۲.۳ کیلوگرم افزایش نشان می‌داد.

این سطح از غنی‌سازی تنها یک گام فنی کوتاه تا رسیدن به سطح ۹۰ درصدی مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد.