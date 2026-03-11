جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد با رئیس‌جمهور ایالات متحده دیدار کرده و دونالد ترامپ به او گفته است که از حضور ایران در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ استقبال می‌کند.

جام جهانی فوتبال از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه به‌طور مشترک در آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود.

ایران تنها کشوری بود که در نشست برنامه‌ریزی فیفا برای تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی که هفته گذشته در آتلانتا برگزار شد، حضور نداشت.

این اتفاق در بحبوحهٔ تشدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تردیدها دربارهٔ این‌که آیا تیم ملی فوتبال کشور تابستان امسال در خاک آمریکا بازی خواهد کرد یا نه را افزایش داده است.

آقای ترامپ پیش‌تر به سایت «پولیتیکو» گفته بود که دربارهٔ حضور ایران نگران نیست، زیرا به‌گفتهٔ او، این کشور «به‌شدت شکست خورده است».

اینفانتینو در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما همچنین دربارهٔ وضعیت فعلی در ایران و این واقعیت که تیم ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا صعود کرده است صحبت کردیم.»

او افزود: «در جریان گفت‌وگوها، رئیس‌جمهور ترامپ بار دیگر تأکید کرد که تیم ایران، البته، برای رقابت در این تورنمنت در ایالات متحده مورد استقبال قرار می‌گیرد.»

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال افزود: «همهٔ ما اکنون بیش از هر زمان دیگری به رویدادی مانند جام جهانی فوتبال برای گرد هم آوردن مردم نیاز داریم و صمیمانه از رئیس‌جمهور ایالات متحده برای حمایت او تشکر می‌کنم؛ حمایتی که بار دیگر نشان می‌دهد فوتبال، جهان را متحد می‌کند».

ایران با صدرنشینی در گروه آ در مرحله سوم انتخابی آسیا، برای چهارمین دوره پیاپی به جام جهانی صعود کرد، اما مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، گفته است که شدت حملات نیروهای آمریکا و اسرائیل نشانه خوبی برای برگزاری جام جهانی نیست.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه جی با بلژیک، مصر و نیوزیلند هم‌گروه شده است. قرار است بازی‌های این تیم در آمریکا برگزار شود؛ دو بازی در لس‌آنجلس و یک بازی در سیاتل.

اگر آمریکا و ایران در گروه‌های خود دوم شوند، ممکن است سوم ژوئیه در یک دیدار حذفی در دالاس به مصاف یکدیگر بروند.