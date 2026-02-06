رادیوفردا توانسته هویت امیرحسین امام جمعه را تأیید کند که ۱۸ دی در هفت‌حوض نارمک در تهران بر اثر اصابت گلولهٔ جنگی جان باخت. یکی از نزدیکان او به رادیوفردا گفت که امیرحسین همراه با همسرش در اعتراضات حضور داشت و در آغوش همسرش جان باخته است. به‌گفتهٔ او، از پشت‌بام یک مسجد به امیرحسین شلیک شده بود و گلوله به صورت او اصابت کرده بود. گلوله‌ای که نتوانسته بودند از سر او درآورند و با همان گلوله در صورت به خاک سپرده شده است. امیرحسین امام جمعه ۳۹ سال داشت و در یک شرکت پخش فرآورده‌های دارویی و غذایی کار می‌کرد. به‌گفتهٔ نزدیکانش، پیکر امیرحسین را در کهریزک به خانواده‌اش تحویل داده‌اند و به آن‌ها گفته بودند که تروریست‌ها او را شهید کرده و باید شهید اعلام شود که خانوادهٔ او مخالفت کرده بودند. رادیوفردا با بستگان امیرحسین امام جمعه گفت‌وگو کرده است.