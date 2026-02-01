در حالی که ۳۶ روز از آغاز اعتراضات دی‌ماه در ایران می‌گذرد، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اذعان به بازداشت کودکان زیر ‍۱۸ سال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از ادامه بازداشت تعدادی از آن‌ها برای انجام «تحقیقات» خبر داد.

خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۱۲ بهمن خبر داد که امین حسین رحیمی که رئیس «شورای سیاست‌گذاری مرجع ملی حقوق کودک» نیز هست، از ادامه بازداشت کودکان ۱۶ تا ۱۸ ساله خبر داده است.

او تعداد این بازداشتی‌ها را ذکر نکرده اما گفته است که «عده کمی از افراد بازداشت‌شده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد می‌شوند.»

امین حسین رحیمی در مورد دیگر افراد زیر سن که در اعتراضات بازداشت شده بودند نیز بدون ارائه آمار گفت: «تعدادی از افراد زیر سن ۱۸ سال که در زمان حوادث اخیر در صحنه بوده و توسط ضابطین آن زمان دستگیر شده‌اند، سریعاً در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تهران، تعیین تکلیف و تحویل خانواده‌هایشان شدند.»

دو روز پیش، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اذعان به این‌که تعدادی دانش‌آموز زیر ۱۸ سال نیز در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده‌اند، از بی‌پاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانش‌آموزان کشته‌شده و بازداشت‌شده خبر داده بود.

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، روز جمعه ۱۰ بهمن به خبرگزاری ایلنا گفت در این نامه علاوه بر سؤال در مورد دانش‌آموزان بازداشت‌شده، دربارهٔ آمار دانش‌آموزان کشته و مجروح‌شده نیز سؤال شده، «اما تاکنون پاسخی به این نامه دریافت نکرده‌ایم».

این اظهارات رسمی در حالی است که پایگاه حقوق بشری هرانا، مستقر در ایالات متحده، روز شنبه ۱۱ بهمن خبر داد که تا این روز کشته‌ شدن ۱۳۷ کودک زیر ۱۸ سال در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه را تأیید می‌کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در کانال تلگرامی خود و در قالب پرونده‌ای با عنوان «نیمکت‌های خالی»، تا روز دهم بهمن نام یکصد دانش‌آموز را منتشر کرده بود که در سرکوب خشونت‌بار به دست مأموران حکومت جمهوری اسلامی در دی‌ماه کشته شدند.

این شورا می‌گوید اسامی و تصاویر این کودکان را بر اساس اخبار منتشرشده در شبکه‌های قابل اعتماد و منابع معتبر منتشر کرده و به‌مرور آن را تکمیل می‌کند.

این گزارش‌ها در حالی است که شهروندان در برخی نقاط ایران از اعزام مأموران حکومتی به مدارس و گفت‌وگو با دانش‌آموزان برای تحمیل روایت رسمی حکومت در مورد اعتراضات خبر داده‌اند.

رادیوفردا مستقلاً قادر به تأیید این جزئیات نیست، اما سازمان عفو بین‌الملل، سوم بهمن ماه، اعلام کرد منابع مستقل و اطلاعات گردآوری‌شده توسط عفو بین‌الملل حاکی از آن است که شمار بازداشت‌شدگان به «ده‌ها هزار نفر» می‌رسد و در میان آنان کودکان و نوجوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی دیده می‌شوند.

آمارهای روز شنبهٔ هرانا

پایگاه حقوق بشری هرانا روز شنبه ۱۱ بهمن نوشت که تا آن روز، یعنی در روز سی‌وپنجم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده توسط هرانا به ۶۷۱۳ نفر رسیده است.

بر پایه این آمار، ۶۳۰۵ نفر از جان‌باختگان «از معترضان» گزارش شده‌اند و ۱۳۷ نفر نیز در بخش «کودکان زیر ۱۸ سال» ثبت شده‌اند. همچنین ۲۱۴ نفر از نیروهای وابسته به حکومت و ۵۷ نفر «غیرنظامی-غیرمعترض» گزارش شده‌اند. ۱۷۰۹۱ مورد همچنان در دست بررسی قرار دارد.

شمار مصدومان غیرنظامی ۱۱۰۲۱ نفر، بازداشت دانشجویان ۸۴ مورد، اعترافات اجباری ۲۹۵ مورد و احضارها ۱۱۰۲۸ مورد گزارش شده است. همچنین مجموع رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده ۶۶۲ مورد در ۲۰۵ شهر و ۳۱ استان بوده است.

به نوشتهٔ هرانا، در روز سی‌وپنجم، محور تحولات داخلی بیش از هر چیز بر دو روند هم‌زمان متمرکز بود، از یک سو افزایش فشار بر گروه‌های حرفه‌ای جامعه، به‌ویژه وکلا و کادر درمان در پی موج پرونده‌سازی و بازداشت‌ها و از سوی دیگر تداوم بازداشت‌های موردی و پراکنده در شهرهای مختلف و استمرار سازوکارهایی مانند پخش «اعترافات اجباری» و احضارهای امنیتی.