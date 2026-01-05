قیمت دلار در ایران همزمان با گسترش اعتراضات دوباره به بیش از ۱۴۲ هزار تومان رسید

گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا در ایران حاکی است که قیمت دلار آمریکا هم‌زمان با گسترش اعتراضات اقتصادی و سیاسی در کشور بار دیگر جهش کرد و به بیش از ۱۴۲ هزار تومان در عصر دوشنبه ۱۵ دی‌ماه رسید.

این جهش در حالی است که قیمت دلار در هفتهٔ گذشته و با معرفی عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ایران، تا ۱۳۵ هزار تومان افت کرده بود، اما شروع اعتراض‌ها از سوی کسبهٔ بازار و سپس گسترده شدن دامنهٔ آن به شهرهای مختلف کشور باعث شد که بهای این مهمترین ارز خارجی دوباره شتاب بگیرد.

این دور از اعتراضات توسط بازاریان و در اعتراض به نوسانات شدید قیمت دلار و بحران‌های اقتصادی در کشور آغاز شد اما به سرعت از شکل صنفی خارج شد و اقشار مختلف شهرهای زیادی به آن پیوسته‌اند.

قیمت هر یورو در روز دوشنبه نیز به بیش از ۱۶۵ هزار تومان و هر پوند انگلیس هم به بیش از ۱۹۰ هزار تومان رسید.

هر سکه طلای طرح امامی نیز تا ۱۵۹ میلیون تومان اوج گرفت. هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم که تا چهار و نیم میلیون تومان افت کرده بود، به بالای پنج میلیون تومان افزایش یافت.

علاوه بر عامل اعتراضات، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از سوی دولت مسعود پزشکیان فشار بیشتری بر بازارها وارد آورده و علاوه بر ایجاد رکود اقتصادی، سیر افزایش قیمت کالاهای اساسی را که به این ارز وابسته بودند رقم زده است.

خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که طبق تغییرات اعمال شده در بازار (سایت) مرکز مبادله ارز، نرخ دلار در کشور رسماً تک نرخی شد.

خبرگزاری ایسنا در همین زمینه نوشته است که سیاست دولت در تک نرخی کردن ارز، نگرانی‌ها دربارهٔ شوک ارزی و تبعات قیمتی آن را به‌طور جدی افزایش داده است.

کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» به نقل از مشاهدات میدانی گزارش داده که «قیمت روغن، برنج، نان، بنزین، تخم‌مرغ، گوشت و مرغ به‌صورت چندبرابری افزایش یافته و هم‌زمان هزینه‌های برق، گاز و آب نیز در مسیر افزایش قرار گرفته‌اند».

بر اساس این گزارش، «روغن پنج کیلویی از حدود ۵۶۰ هزار تومان به نزدیک دو میلیون تومان رسیده است».

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، پیشتر اعلام کرده بود که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و دولت قصد دارد با کالابرگ، تعدادی از کالاها را با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار دهد.

بر اساس طرح دولت، یارانه نقدی یک میلیون تومانی برای هر نفر به شکل اعتبار کالابرگ در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ قدرت خرید مردم، ثبات نسبی در بازار کالا‌های اساسی ایجاد شود.

با این حال، طرح یاد شده با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده و حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوشنبه گفت: «با این بودجهٔ تورمی و آزادسازی قیمت‌ها، چند سال بعد با یک میلیون تومان حتی نمی‌توانید پفک بخرید».

او افزود: «آیا یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدی‌نژاد و ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی دولت سیزدهم را فراموش کرده‌اید؟»