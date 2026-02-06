رادیوفردا توانسته هویت احسان طوفان که ۱۸ دی مقابل صداوسیما بندرعباس براثر اصابت گلوله جان باخت را تأیید کند. یکی از نزدیکان او به رادیوفردا گفت که گلوله جنگی از پشت سر به او اصابت کرده بود. به گفته او احسان هیچ نیاز مالی نداشت و تنها دغدغه‌اش،‌ آزادی بود و می‌گفت ما لیاقت بیشتر از این را داریم و برای همین به خیابان رفته بود. احسان طوفان متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۴ و مدیر نمایندگی تیپاکس بندرعباس بود. او یک دختر سه ساله دارد. خانواده احسان طوفان به واسطه یک آشنا توانسته‌اند پیکر او را در سردخانه باغو شناسایی و در بیرون از بندرعباس تحویل بگیرند. به آنها گفته شده بود که اجازه خاکسپاری در بندرعباس را ندارند و احسان طوفان در عنبرآباد جیرفت به خاک سپرده شده است. رادیوفردا با یکی از نزدیکان احسان طوفان گفتگو کرده است.