موتورسواری زنان؛ محدودیت قانونی یا ممنوعیت شرعی؟

معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری ایران از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت به مجلس خبر داده است. کاظم دلخوش گفته است که قرار است به‌زودی موتورسواری زنان قانونی شود. مطابق تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است. هنوز مشخص نیست که مجلس ایران چه تصمیمی درباره این لایحه خواهد گرفت اما این نوع ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های قانونی برای زنان از کجا نشئت می‌گیرد؟ با محمدتقی فاضل میبدی،‌ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشکده مفید قم، گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌گوید هیچ‌گونه ممنوعیتی از این دست برای زنان در فقه و اسلام جایگاهی ندارد.