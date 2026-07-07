دو نفتکش در تنگه هرمز هدف گرفته شدند؛ اکسیوس: سپاه پاسداران موشک شلیک کرد

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه، تأیید کرد که دو نفتکش، یکی حامل نفت خام عربستان و دیگری حامل گاز طبیعی از قطر، یک روز پیشتر در تنگه هرمز هدف قرار گرفته‌اند.

هنوز هیچ کشور یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، و ایران و آمریکا هم در این باره سکوت کرده‌اند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز هنوز به این حملات واکنش نداشته است.

با این حال وب‌سایت اکسیوس شامگاه دوشنبه،‌ ۱۵ تیرماه، به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که سپاه پاسداران در این روز دست‌کم دو موشک به سوی دو کشتی‌ تجاری در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است.

بر اساس این گزارش، دو کشتی در پی این حمله آسیب قابل توجهی دیده‌اند، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.

به نوشته اکسیوس،‌ ازسرگیری حملات ایران می‌تواند تفاهم‌نامه‌ای را که کمتر از سه هفته پیش امضا شد در معرض فروپاشی قرار دهد.

خبرگزاری صداوسیما در این باره نوشته است: «به گفته برخی منابع، نفتکش «الرقایات» متعلق به قطر، قصد داشت با حمایت نیروی دریایی آمریکا از مسیر عمانی در تنگۀ هرمز عبور کند، که پس از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر، هدف حمله قرار گرفته است.»

رویترز روز سه‌شنبه نوشت که به فایل صوتی از ناخدای کشتی قطری الرقایات دست یافته که در آن می‌گوید این نفتکش «شبانه هدف پهپاد» قرار گرفته است.

پیشتر روزنامه آمریکایی وال‌ استریت جورنال نوشته بود که به نظر می‌رسد یکی از کشتی‌های هدف حمله الرقایات باشد؛ یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که مالکیت و مدیریت آن بر عهده شرکت ناقلات، بازوی کشتیرانی صنعت گاز طبیعی مایع قطر، است. این روزنامه افزود این کشتی از سمت چپ، در بخش بالایی موتورخانه، هدف قرار گرفته است.

خبر این حمله‌ها ساعاتی پس از آن منتشر شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد یک نفتکش هنگام حرکت به سوی جنوب، در حدود هشت مایل دریایی، معادل ۱۵ کیلومتر، در شرق لیمه در عمان، از سمت چپ با یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد؛ اما گزارشی از تلفات یا پیامد زیست‌محیطی منتشر نشده است.

این رویداد پس از آن رخ می‌دهد که مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران هفته گذشته بدون نشانه علنی از پیشرفت به سوی صلحی پایدار پایان یافت؛ مذاکراتی که در چارچوب آتش‌بس ۶۰ روزه برای ایجاد فرصت دیپلماسی پس از حملات آمریکا و اسرائیل، که به آغاز درگیری انجامید، انجام می‌شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت ایالات متحده یا با ایران به توافق می‌رسد یا آمریکا «کار را تمام می‌کند»؛ تهدیدی تازه به اقدام نظامی، در حالی که تهران پس از مراسم تشییع آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، موضعی ستیزه‌جویانه نشان می‌دهد.

در پاسخ به این تهدید تازه، عباس عراقچی‌، وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه، ۱۶ تیر همزمان با ادامه تشییع جنازه علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در قم تهدید کرد که «تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد.»

او در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس هم منتشر شد به بند ۱۳ تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا استناد کرد.

در این بند آمده است: «پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات دربارهٔ توافق نهایی را صرفاً در خصوص سایر بندها آغاز خواهند کرد.»