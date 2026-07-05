هزینه عبور از تنگه هرمز، آزمون تازه روابط تهران- پکن

چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و یکی از اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از مسیر تنگه هرمز است. اکنون، هم‌زمان با پایان یافتن مهلت ۶۰ روزه معافیت کشتی‌های تجاری، سفیر جمهوری اسلامی در چین از برنامه تهران برای دریافت «هزینه خدمات» از کشتی‌های عبوری از این آبراه خبر داده است. هرچند مقام‌های ایرانی تأکید می‌کنند این مبلغ عوارض عبور نیست، اما اجرای چنین طرحی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل انرژی را افزایش دهد و بر روابط اقتصادی ایران و چین، به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری تهران، تأثیر بگذارد. این‌که پکن چه واکنشی به این طرح خواهد داشت و پیامدهای آن برای بازار جهانی نفت چه خواهد بود، موضوع گفت‌وگوی ما با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، است.