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جنجال انتخاب گزینشی آیات قرآن در مراسم تشییع خامنه‌ای

جنجال انتخاب گزینشی آیات قرآن در مراسم تشییع خامنه‌ای
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جنجال انتخاب گزینشی آیات قرآن در مراسم تشییع خامنه‌ای

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در یکی از بخش‌های پرحاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، برگزارکنندگان برای هر هیئت خارجی که مقابل تابوت ادای احترام می‌کرد، آیه قرآنی متفاوتی تلاوت کردند؛ آیاتی که به گفته ناظران، نه صرفاً جنبه مذهبی، بلکه حامل پیام‌های سیاسی و دیپلماتیک هدفمند بوده است. از آیه‌ای درباره نبرد میان مؤمنان و کافران برای هیئت عربستان سعودی گرفته تا آیاتی با مضامین عفو و بخشش برای هیئت قطری تلاوت شد. بسیاری این اقدام را تلاشی برای ارسال سیگنال سیاسی در قالب آیات قرآن تفسیر کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر آن را نشانه‌ای از تناقض میان دعوت از رقبای منطقه‌ای و محتوای پیام‌های ارسالی می‌دانند. در همین زمینه، ارزیابی حسین علیزاده،‌ تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در لندن را جویا شده‌ایم.

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