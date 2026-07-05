شهرنوش پارسی‌پور از مهم‌ترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران بود؛ نویسنده‌ای که آثارش بارها با سانسور، توقیف و حذف روبه‌رو شد، اما در تبعید، بخشی از جهان داستانی او دوباره مجال انتشار یافت. در این میان، نشر باران در سوئد به مدیریت مسعود مافان، یکی از اصلی‌ترین خانه‌های انتشار آثار پارسی‌پور خارج از ایران بود؛ از «خاطرات زندان» و «عقل آبی» تا «شیوا» و «ماجراهای ساده و کوچک روح درخت». با مسعود مافان درباره رابطه ناشر و نویسنده در تبعید، اهمیت انتشار نسخه‌های بی‌سانسور و جایگاه پارسی‌پور در ادبیات فارسی گفت‌وگو کرده‌ایم.