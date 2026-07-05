مراسم تشییع دومین رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، که قرار است یک هفته به طول انجامد، با تدابیر بی‌سابقه امنیتی و تدارکات گسترده همراه است و تا حدی شاید یادآور تشییع اولین رهبر جمهوری اسلامی یعنی آیت‌الله خمینی باشد. با نوشابه امیری، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه در این‌باره گفتگو کرده‌ایم. نوشابه امیری، اولین زن خبرنگار ایرانی است که کمی پیش از انقلاب ۵۷ با روح‌الله خمینی مصاحبه کرده بود. او نخست از تشییع آیت‌الله روح‌الله خمینی و مشاهداتش در آن روز می گوید.