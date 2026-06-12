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علیرضا نوری‌زاده: کشورهای خلیج‌فارس می‌گویند خاموش کردن آتش جنگ به نفع ماست

علیرضا نوری‌زاده: کشورهای خلیج‌فارس می‌گویند خاموش کردن آتش جنگ به نفع ماست
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علیرضا نوری‌زاده: کشورهای خلیج‌فارس می‌گویند خاموش کردن آتش جنگ به نفع ماست

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در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر می‌شود. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشان فاش نمی‌شود اما در نمونه‌های متعددی از آن‌ها آنچه خودنمایی می‌کند تلاش مداون این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگری با ایران است؛ آن هم پس از آنکه بسیاری از این کشورها، از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت، همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از چهل روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در بریتانیا، به رادیوفردا می‌گوید کشورهای حوزه خلیج‌فارس می‌دانند که با رفتن آمریکا «باید هزینه دهند و می‌خواهند به نوعی این هزینه را به کمترین میزان برسانند» و از همین رو رویکرد تعاملی را با تهران در پیش گرفته‌اند.

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