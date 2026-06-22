رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بدون احتساب نفت منفی شد

بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ که روز دوشنبه، اول تیرماه، منتشر شد، این رشد با احتساب نفت تنها دو دهم درصد و بدون نفت منفی سه دهم درصد بوده است.

این گزارش می‌گوید که تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته با نفت بیش از صد هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت ۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

ایران در تابستان سال گذشته درگیر جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و زمستان همین سال درگیر اعتراضات دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و اسرائیل بود. این عوامل در کنار تحریم‌های شدید بین‌المللی و فساد گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌تواند از دلایل کاهش چشمگیر رشد اقتصادی کشور باشد.

مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی را ۲.۹- درصد و رشد صنعت را ۱.۵- ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن همچنین رشد گروه صنایع و معادن ۰.۵ درصد (شامل استخراج نفت و گاز طبیعی ۱.۸، سایر معادن ۴.۱، صنعت ۱.۵-، توزیع گاز طبیعی ۲.۰، تأمین آب و برق ۶.۵- و ساختمان ۱.۴ درصد) و گروه خدمات ۰.۳ درصد بوده است.

برخی اقتصاددانان نسبت به ادامه کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری هشدار داده‌اند که می‌تواند نرخ تورم را در بدبینانه‌ترین حالت وارد محدوده سه رقمی کند که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید نااطمینانی خواهد بود.

حجت‌الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، خرداد امسال با اشاره به این موضوع اعلام کرد که در سناریوهای جدید، رشد اقتصادی ایران ممکن است به محدوده منفی ۸.۵ تا منفی ۱۰ درصد برسد و حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر در سال جاری به جمعیت زیر خط فقر اضافه شوند.

بر اساس گزارشی که بانک جهانی در دی‌ماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، در حالی که درصد تغییر تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن رشدی ۴.۷ درصدی داشت، یک سال بعد این رقم به ۲.۹ کاهش پیدا کرد.

دولت ابراهیم رئیسی در ماه اوت ۲۰۲۱ در ایران آغاز به‌کار کرد و این کاهش رشد مربوط به دوره پس از شروع کار دولت او است.

در جدول بانک جهانی، درصد تغییر تولید ناخالص داخلی در ایران برای سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۲ و برای سال ۲۰۲۴ میلادی ۱.۹ پیش‌بینی شده بود.

محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در مصاحبه‌ای تازه که روز شنبه،‌ ۳۰ خرداد، در وب‌سایت جماران منتشر شد گفته بود که جنگ اخیر «حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت فیزیکی» در ایران برجای گذاشته، اما با احتساب لطمه‌ای که به سرمایه‌گذاری در کشور وارد شده در این جنگ «حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار کشور ما عقب افتاد».

باهنر در ادامه گفته است: «ظرف هشت سال گذشته هزار درصد تورم داشته‌ایم، یعنی ظرف هشت سال گذشته به طور متوسط قیمت کالاها در کشور ما ده برابر بیشتر شده است. بخش عظیمی از طبقه متوسط اقتصادی ما به طبقه فرودست رفته‌اند.»

در همین زمینه هفته گذشته یک مقام ارشد وزارت کشور گفته بود که «۶۰ درصد» مردم ایران «تحمل» فشار اقتصادی بیش از این را ندارند و «به بهبود شرایط آینده» هم امیدوار نیستند.