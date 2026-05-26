روشن شدن آرامِ چراغ اینترنت؛ نشانه انسجام یا انشقاق؟ گفتوگو با علی افشاری
ساعات اولیه بعدازظهر روز پنجم خرداد کشمکش رسانهای بر سر اینترنت و وصل شدنِ مجدد آن به اوج رسید. دولت در ایران میگفت تا ۲۴ساعت دیگر اینترنت باز میشود؛ اما از آن سو دیوان عدالت اداری رای داد که «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» که رای به اتصال مجدد اینترنت داده بود «ساختاری غیرقانونی» داشته و از این رو اجرای تصمیماتش باید متوقف شود. زورآزمایی دقیقه آخر اما به نظر میآید فعلا به نفع دولت پیش رفته و اتصال به اینترنت آغاز شده اما سرنوشت این اتصال مشخص نیست. ارزیابی علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشینگتن دیسی را درباره نزاع بر سر موضوع اینترنت در ساختار قدرت ایران بشنوید.
خرداد ۰۵, ۱۴۰۵
