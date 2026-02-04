پسر لیا لطفعلیان: پیکرش را بعد از ۱۲ روز با انگشت نگاری شناسایی کردیم
برزین عربی (ایرانی) فرزند لیا لطفعلیان به رادیوفردا گفت که مادرش ۱۹ دی ماه در تهرانپارس تهران با اسلحه شاتگان کشته شده و خانوادهاش پیکر او را پس از ۱۲ روز در کهریزک، از طریق انگشتنگاری شناسایی کردهاند. او میگوید که در این مدت هر روز خانوادهاش از بیمارستانها، قبرستانها و هر جایی برای گرفتن خبری از او میرفتند. لیا لطفعلیان هنگام مرگ ۶۷ ساله بود و در جریان اعتراضات ۱۹ دی به اتفاق چند معترض دیگر در خانهای پناه میگیرد که لباس شخصیها او را هدف گلوله قرار میدهند. فرزندش به رادیوفردا گفت که او با یک کیف کمکهای اولیه برای کمک به زخمیهای اعتراضات رفته بود. برزین عربی که ساکن استرالیا است، افزود که سازمان مجاهدین خلق، نام مادرش را در لیست خود گذاشتهاند در حالیکه مادر او «عاشق خاندان پهلوی بود و عکس شاهنشاه در وسط سجادهاش بود».
