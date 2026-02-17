یکی از بستگان مهدی ومانی شفیعی، ‌پدر و پسری که ۱۹ دی بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی جان باختند در مصاحبه با رادیوفردا گفت که از خانواده چهار نفره آن‌ها تنها مادر و دختر باقی مانده‌اند. مهدی شفیعی ۴۵ ساله و پسر نوجوانش مانی شفیعی ۱۸ ساله، ۱۹ دی در شهرک قائمیه اسلامشهر بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باختند. مانی شفیعی دانشجوی حسابداری بود و پدرش مهدی شفیعی در یک پروژهٔ ساختمانی کار می‌کرد. یکی از بستگان آن‌ها به رادیوفردا گفت که ۱۹ دی‌ماه مهدی شفیعی در شهرک قائمیه در اسلامشهر برای اعتراضات بیرون رفت و با گلوله جنگی به قلبش در حالی جان باخت که نمی‌دانست پسرش مانی هم هدف گلوله قرار گرفته است. او به رادیوفردا گفت مانی خانه مادربزرگش بود که بعد از شنیدن صدای شلیک دنبال پدرش رفت و سر کوچه با گلوله جنگی به کلیه‌اش زدند و در بغل مادربزرگش جان باخت. پیکر مهدی و مانی شفیعی ۲۱ دی‌ در روستای چنار در اسدآباد همدان به خاک سپرده شد. رادیوفردا با یکی از بستگان مهدی و مانی شفیعی گفت‌وگو کرده است.