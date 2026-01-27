مهرداد یعقوبیمهر، دانشجوی مقطع دکتری که «با گلوله تکتیرانداز» کشته شد
بستگان مهرداد یعقوبیمهر به رادیوفردا گفتهاند که او ۱۸ دی در قلعهحسن خان در شهر قدس - تهران با گلوله تک تیرانداز بر سرش جان باخته است. مهرداد یعقوبیمهر متولد ۱۶ مهر ۱۳۷۵ و اهل دورودِ لرستان و ساکن تهران بود. او دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و پذیرفتهشده مقطع دکتری بود. به گفته بستگانش در گواهی فوت پزشکی قانونی، علت مرگ را «برخورد شی نوک تیز و پر سرعت» نوشتهاند. رادیوفردا با حامد خدایی، از بستگان مهرداد یعقوبی مهر در آلمان گفتگو کرده است.
