لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۱:۳۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

مهرداد یعقوبی‌مهر، دانشجوی مقطع دکتری که «با گلوله تک‌تیرانداز» کشته شد

مهرداد یعقوبی‌مهر، دانشجوی مقطع دکتری که «با گلوله تک‌تیرانداز» کشته شد
Embed
مهرداد یعقوبی‌مهر، دانشجوی مقطع دکتری که «با گلوله تک‌تیرانداز» کشته شد

No media source currently available

0:00 0:03:04 0:00
لینک مستقیم

بستگان مهرداد یعقوبی‌مهر به رادیوفردا گفته‌اند که او ۱۸ دی در قلعه‌حسن خان در شهر قدس - تهران با گلوله تک تیرانداز بر سرش جان باخته است. مهرداد یعقوبی‌مهر متولد ۱۶ مهر ۱۳۷۵ و اهل دورودِ لرستان و ساکن تهران بود. او دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و پذیرفته‌شده مقطع دکتری بود. به گفته بستگانش در گواهی فوت پزشکی قانونی، علت مرگ را «برخورد شی نوک تیز و پر سرعت» نوشته‌اند. رادیوفردا با حامد خدایی، ‌از بستگان مهرداد یعقوبی مهر در آلمان گفتگو کرده است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG