پایان جمهوری، آغاز سلطنت فقیه؛ مجتبی بر تختِ پدر تکیه زد
با معرفی مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، این پرسش کلیدی در فضای سیاسی ایران مطرح شده است که مردِ سالهای دور از چشمِ «بیت»، چگونه میخواهد کشتی طوفانزده ایران را از میان بحرانهای جنگ، اعتراض و مشکلات شدید اقتصادی، تهدیدهای صریح واشینگتن و شکاف عمیق میان دولت و ملت عبور دهد و آیا تکیه بر ابزارهای امنیتی برای حفظ کنترل کشور کافی خواهد بود؟ نکته مهم این است که موروثی شدن رهبری میتواند باعث تغییر در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شود؟ در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفتوگو کردهایم.
