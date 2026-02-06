نازنین اسمیخانی؛ برای تحویل پیکرش پول و طلاهای او را گرفتند
یکی از بستگان نازنین اسمیخانی به رادیوفردا گفت که او شب ۱۹ دی ماه همراه با پدر و مادرش در مسیر بازگشت به خانه در شهر محمدیه استان قزوین، هدف گلوله تکتیرانداز قرار گرفت و جان باخت. دیاکو مافی، پسرعمه نازنین اسمیخانی به رادیوفردا گفت که تکتیرانداز از پشت سر نازنین را هدف گرفته بود. نازنین اسمیخانی متولد ۱۳ آذر ۱۳۸۶ و دانشآموز سال آخر دبیرستان بود. او عکاسی میخواند و همزمان در یک آتلیه عکاسی کار میکرد، گیتار و سه تار میزد و بسیار دختر شادی بود. دیاکو مافی به رادیوفردا گفت که برای تحویل پیکر نازنین، ۳۰۰ میلیون تومان پول به همراه طلاهایی که خود نازنین داشت از خانواده او گرفتهاند. رادیوفردا با دیاکو مافی، پسرعمه نازنین اسمیخانی در اتریش گفتگو کرده است.
