مقامهای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن ادعا کردند که در اعتراضات سراسری اخیر در سراسر ایران سههزار و ۱۱۷ نفر کشته شدند.
در بیانیههای جداگانه شورای امنیت کشور و بنیاد شهید آمده که از این تعداد دو هزار و ۴۲۷ نفر از «مردم» و «حافظان نظم و امنیت» جان خود را از دست دادند.
همچنین صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از وزارت بهداشت اعلام کرده «۶۹۰ تروریست و آشوبگر» نیز در اعتراضات کشته شدند.
بیانیه شورای امنیت کشور کشته شدن بیش از ۲۴۰۰ نفر را به «اقدامات تروریستی» نسبت داده و به نظر میرسد تنها کشته شدن ۶۹۰ تن به دست نیروهای امنیتی مورد تأیید قرار گرفته است.
در این بیانیهها اشاره نشده که تفکیک قربانیان چگونه انجام شده و شواهد و مدارکی نیز درباره این ادعا ارائه نشده است.
رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی بعد از شدت گرفتن اعتراضات و گزارشها درباره سرکوب شدید و خونین، به شکل مداوم اعتراضها را به «تروریستها» نسبت میدهند و نقش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در کشتار معترضان را انکار میکنند.
این در حالی است که از روز ۱۸ دی تاکنون به رغم قطع کامل اینترنت، ویدئوهای متعدد و گزارشهای شاهدان عینی حاکی از شلیک نیروهای امنیتی به معترضان با استفاده از طیف وسیعی از سلاحها از جمله اسلحه جنگی است.
تصاویر منتشر شده از مرکز پزشکی قانونی کهریزک در جنوب تهران نیز صدها جنازه و شهروندانی را نشان دادهاند که در حال شناسایی بستگان خود هستند.
سازمان عفو بینالملل هفته گذشته در بیانیهای با استناد به «شواهد ویدئویی تأییدشده و گزارشهای شاهدان عینی» اعلام کرد نیروهای امنیتی در «خیابانها و روی پشتبامها، از جمله پشتبام ساختمانهای مسکونی، مساجد و ایستگاههای پلیس» بارها با سلاحهای مختلف به سوی معترضان غیرمسلح شلیک کردهاند و «اغلب سر و بالاتنه آنها را هدف گرفتهاند».
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز روز ۲۶ دی در گزارشی نوشت که نیروهای امنیتی حکومت ایران پس از تشدید اعتراضات سراسری از ۱۸ دی، «بهطور هماهنگ اقدام به کشتار گستردهٔ معترضان کردهاند و گمان میرود هزاران معترض و رهگذر کشته شده باشند».
همچنین روز چهارشنبه گروهی از متخصصان پزشکی در بیانیهای که گروه حقوق بشری هرانا، مستقر در ایالات متحده، منتشر کرد گفتند افرادی از معترضان مجروح، پس از آغاز درمان پزشکی جان خود را از دست دادهاند یا بدون رسیدگی رها شدهاند.
بر اساس این بیانیه که بر ارزیابیهای «مستقل پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز درمانی و سردخانهای» تکیه دارد، آمده است: «شواهد متعددی حاکی از آن است که برخی از جانباختگان پیش از مرگ تحت مداخلۀ پزشکی بیمارستانی قرار داشتهاند؛ از جمله وجود آنژیوکت، سوند ادراری، لولههای تنفسی و تجهیزات پایش قلب بر روی اجساد.»
به گفتۀ نویسندگان، باقیماندن این تجهیزات خارج از محیطهای درمانی این احتمال را تقویت میکند که بیماران یا مجروحان پس از آغاز درمان پزشکی کشته شدهاند یا بدون تأیید مرگ از مراکز درمانی خارج شدهاند؛ امری که نقض آشکار اصل بیطرفی پزشکی تلقی میشود.
بر اساس تازهترین آمار هرانا، «خبرگزاری فعالان حقوق بشر» مستقر در ایالات متحده، شمار کشتهشدگان تأییدشده به چهار هزار و ۲۹ نفر رسیده است، در حالی که تعداد موارد مرگِ در دست بررسی ۹هزار و ۴۹ تن اعلام شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، نیز میگوید شمار معترضان کشتهشده در دور تازۀ اعتراضات ایران «ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانهای نیز فراتر باشد».
رادیو فردا در شرایط قطع اینترنت و فقدان دسترسی مخابراتی به ایران، قادر به راستیآزمایی شمار قربانیان اعتراضات نیست.
آمار اعلام شده توسط نهادهای جمهوری اسلامی در حالی است که معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی روز سهشنبه تأیید کرد که تنها در اعتراضات شهر مشهد حدود «۴۰۰ نفر» کشته شدند.
از سوی دیگر، مای ساتو، نمایندهٔ ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران روز سهشنبه شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر در ایران در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی «جنایت علیه بشریت» از سوی نهادهای بینالمللی فراهم شود.
او در گفتوگو با شبکه خبری «ایبیسی نیوز» در پاسخ به پرسشی دربارهٔ گزارشی جداگانه که از سوی پزشکان داخل ایران تهیه و با این شبکه در میان گذاشته شده و بر اساس آن دستکم ۱۶هزار و ۵۰۰ معترض کشته و حدود ۳۳۰ هزار نفر زخمی شدهاند، خانم ساتو گفت که او نیز در حال دریافت ارقام مشابهی است.
او گفت: «من برآورد حداقلی را بیش از پنجهزار نفر در نظر میگیرم، که این رقم عمدتاً از سوی سازمانهای محتاطتر گزارش میشود.»