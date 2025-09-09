ماه آگاهیرسانی سرطان تخمدان؛ سکوت آمارها و راههای پیشگیری
ماه سپتامبر به عنوان ماه آگاهیرسانی سرطان تخمدان نامگذاری شده، اما در ایران هنوز آمار دقیقی از مبتلایان در دست نیست؛ سکوتی آماری که پرسشی مهم را پیش میکشد. زنان برای پیشگیری و کاهش خطر ابتلا به این «قاتل خاموش» چه باید انجام دهند؟ این سؤال را از شهرام کُردستی، پزشک و پژوهشگر سرطان در لندن، پرسیدهایم.
از همین مجموعه
-
-
-
شهریور ۱۴, ۱۴۰۴
چرا واکسن «اچپیوی» در سبد واکسیناسیون ایران نیست؟
-
-
شهریور ۱۴, ۱۴۰۴
ترامپ در شرایط کنونی ضرورتی برای دیپلماسی با ایران احساس نمیکند
-
شهریور ۱۳, ۱۴۰۴
لاکپشتها میبازند؛ ساحل شیبدراز، قربانی منافع اقتصادی