سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۳:۳۳

ماه آگاهی‌رسانی سرطان تخمدان؛ سکوت آمارها و راه‌های پیشگیری

ماه سپتامبر به عنوان ماه آگاهی‌رسانی سرطان تخمدان نام‌گذاری شده، اما در ایران هنوز آمار دقیقی از مبتلایان در دست نیست؛ سکوتی آماری که پرسشی مهم را پیش می‌کشد. زنان برای پیشگیری و کاهش خطر ابتلا به این «قاتل خاموش» چه باید انجام دهند؟ این سؤال را از شهرام کُردستی، پزشک و پژوهشگر سرطان در لندن، پرسیده‌ایم.

