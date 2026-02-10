لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۱:۳۳

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

گفت‌وگو با بستگان پدرام خالویی: نوجوان ۱۵ ساله در آغوش پدرش جان باخت

گفت‌وگو با بستگان پدرام خالویی: نوجوان ۱۵ ساله در آغوش پدرش جان باخت
Embed
گفت‌وگو با بستگان پدرام خالویی: نوجوان ۱۵ ساله در آغوش پدرش جان باخت

No media source currently available

0:00 0:04:38 0:00
لینک مستقیم

یکی از بستگان پدرام خالویی به رادیوفردا گفت که این نوجوان ۱۵ ساله، ۱۹ دی‌ماه در سه را‌ه سیمین اصفهان بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش جان باخت. پدرام خالویی متولد تیر ۱۳۸۹، دانش‌آموز پایهٔ نهم و بازیکن ردهٔ نوجوانان تیم سپاهان اصفهان بود. مژگان احمدرضایی، از بستگان پدرام خالویی که ساکن سوئیس است، به رادیوفردا گفت که او در محل سکونت خود یعنی سه‌راه سیمین اصفهان هدف گلوله قرار گرفت و در آغوش پدرش جان باخت. به گفتهٔ خانم احمدرضایی، پیکر پدرام را شب‌هنگام از بیمارستان به خانه دایی‌اش بردند تا صبح برای خاکسپاری آماده شود. اما نیروهای امنیتی پیکر پدرام را با اجبار از خانواده گرفتند و پس از یک هفته، با شرط دفن اجباری و محدود در خمینی‌شهر اصفهان به خانواده بازگرداندند. پیش از شنیدن این گفت‌وگو، اگر به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG