یکی از بستگان پدرام خالویی به رادیوفردا گفت که این نوجوان ۱۵ ساله، ۱۹ دی‌ماه در سه را‌ه سیمین اصفهان بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش جان باخت. پدرام خالویی متولد تیر ۱۳۸۹، دانش‌آموز پایهٔ نهم و بازیکن ردهٔ نوجوانان تیم سپاهان اصفهان بود. مژگان احمدرضایی، از بستگان پدرام خالویی که ساکن سوئیس است، به رادیوفردا گفت که او در محل سکونت خود یعنی سه‌راه سیمین اصفهان هدف گلوله قرار گرفت و در آغوش پدرش جان باخت. به گفتهٔ خانم احمدرضایی، پیکر پدرام را شب‌هنگام از بیمارستان به خانه دایی‌اش بردند تا صبح برای خاکسپاری آماده شود. اما نیروهای امنیتی پیکر پدرام را با اجبار از خانواده گرفتند و پس از یک هفته، با شرط دفن اجباری و محدود در خمینی‌شهر اصفهان به خانواده بازگرداندند. پیش از شنیدن این گفت‌وگو، اگر به خودکشی فکر می کنید، با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.