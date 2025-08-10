مسعود پزشکیان در میانۀ بحران کمبود آب و برق در تابستان امسال می‌گوید دهک‌های هشتم تا دهم نباید یارانۀ بنزین بگیرند.

رئیس‌جمهور ایران روز یکشنبه ۱۹ مرداد در دیدار با تعدادی از مدیران رسانه‌های داخلی اعلام کرد که دولت قرار است چهار میلیارد دلار بنزین وارد کند و افزود: «برای چه؟ که من بدهم و یک عده با نرخ ۱۵۰۰ تومان مصرف کنند؟»

او گفت: «چرا باید به افرادی که در دهک‌های هشت و نه و ده قرار دارند یارانۀ بنزین تعلق بگیرد؟»

دولت ایران آمار دقیقی از میزان تولید و واردات بنزین ارائه نمی‌دهد، اما آقای پزشکیان سال گذشته گفته بود هشت میلیارد دلار صرف واردات این فرآورده می‌شود.

از آبان سال ۹۸ که افزایش قیمت بنزین باعث اعتراض‌های گسترده مردمی شد و نیروهای امنیتی این اعتراضات را به‌شدت سرکوب کردند، دولت‌های جمهوری اسلامی به رغم اعلام لزوم تجدیدنظر در عرضه یارانه بنزین، قیمت این محصول مهم را افزایش نداده‌اند.

از آن زمان تاکنون قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران ۱۵۰۰ تومان است و بنزین غیرسهمیه‌ای سه هزار تومان فروخته می‌شود.

آقای پزشکیان شهریور سال گذشته نیز اعلام کرد هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.

با این حال دولت او نیز هنوز دست به افزایش قیمت بنزین نزده است.

مقام‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی می‌گویند متوسط میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر است که امسال در برخی روزهای تعطیل کشور حتی از مرز ۱۴۰ میلیون لیتر گذشته است.

هشدار مسعود پزشکیان درباره قطع یارانه بنزین برخی شهروندان در حال است که سفرهای مربوط به مراسم اربعین هر سال مصرف سوخت را در ایران بالا می‌برد.

رئیس‌جمهور ایران روز یکشنبه همچنین مدعی شد که نمی‌خواهد بنزین را برای «محرومان» گران کند، اما بلافاصله افزود: «به کسی که چهار برابر مصرف می کند چرا باید یارانه بدهیم؟»

قطع آب «اجبار» است

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنرانی خود به وجود مشکلات متعدد در تأمین آب، برق، گاز و تورم اذعان کرد و اعلام کرد: «کجا مشکل نداریم؟»

او با اشاره به قطع آب شهروندان در تابستان، آن را «اجبار» خواند و گفت دولت او انتخاب دیگری ندارد.

رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی با اشاره به کاهش «۴۵ درصدی» بارندگی و خالی ماندن سدهای کشور تصریح کرد که «منابع آبی ما در حال نابودی است».

مسعود پزشکیان روز نهم مردادماه نیز در نشستی هشدار داد که اگر مصرف آب در شهر تهران کنترل نشود، در شهریور و مهر آینده «آبی پشت سد نداریم».

او که پیش‌تر «تصمیمات اشتباه گذشته» را مسئول رسیدن به وضعیت فعلی دانسته، مانند سایر مسئولان دولتی خواستار صرفه‌جویی و کاهش مصرف مردم شده است.

دولت ایران و استانداری‌ها از ابتدای تابستان تاکنون به دلیل کمبود آب و برق چند بار اقدام به تعطیل کردن تعدادی از استان‌های کشور ازجمله پایتخت کرده‌اند.

چهارشنبه هفته گذشته، ۱۵ مرداد، ادارات دولتی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در بیش از ۲۰ استان تعطیل اعلام شدند.

این در حالی است که خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه بر اساس آخرین آمار اعلام کرد از ابتدای سال آبی تا تاریخ هجدهم مرداد، حجم آب موجود در مخازن و سدها کشور ۴۲ درصد است.

بر اساس این گزارش، حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۱.۴۶ میلیارد متر مکعب ثبت شده که نسبت به سال قبل ۲۶ درصد کاهش یافته است. همچنین آمار تازه نشان می‌دهد که در ۱۵ سد، میزان پرشدگی «کمتر از ۲۰ درصد» است.

مقام‌های وزارت نیرو تابستان امسال گفتند مجبورند فشار آب خانگی را کم کنند و حتی از شهروندان خواستند برای رسیدن آب به طبقات دوم به بالا به فکر کار گذاشتن پمپ آب باشند.