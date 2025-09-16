لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴

چرا اصفهان پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین است؟

چرا اصفهان پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین است؟
چرا اصفهان پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین است؟

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان می‌گوید، فرونشست زمین در این استان مانند آتشفشانی فوران کرده است. کارشناسان فرونشست را به زلزله‌ای خاموش تشبیه کرده‌اند اما استاندار اصفهان می‌گوید دیگر فرونشست در این استان زلزلهٔ خاموش نیست. پیشتر علی بیت‌الهی، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته بود، بدون تردید پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین، اصفهان است. در این‌باره با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست و مهندس عمران و شهرسازی گفت‌وگو کرده‌ایم.

