چرا اصفهان پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین است؟
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان میگوید، فرونشست زمین در این استان مانند آتشفشانی فوران کرده است. کارشناسان فرونشست را به زلزلهای خاموش تشبیه کردهاند اما استاندار اصفهان میگوید دیگر فرونشست در این استان زلزلهٔ خاموش نیست. پیشتر علی بیتالهی، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته بود، بدون تردید پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین، اصفهان است. در اینباره با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست و مهندس عمران و شهرسازی گفتوگو کردهایم.
از همین مجموعه
-
-
شهریور ۲۴, ۱۴۰۴
ستارههای سینما که کارشان را فدای حقوق زنان ایران کردند
-
شهریور ۲۰, ۱۴۰۴
حملهٔ اسرائیل به قطر در گفتوگو با علی معموری، تحلیلگر خاورمیانه
-
شهریور ۲۰, ۱۴۰۴
ژاکلین دردریان؛ بانوی ترانههای ماندگار و حسرتهای تمامنشدنی»
-
شهریور ۱۹, ۱۴۰۴
انفجار بندررجایی؛ وقتی ۲۱ نهاد متهم میشوند
-
شهریور ۱۸, ۱۴۰۴
ماه آگاهیرسانی سرطان تخمدان؛ سکوت آمارها و راههای پیشگیری