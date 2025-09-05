لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۳۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

«جنایت جنگی» در جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل در گفت‌وگو با سعید محمودی

«جنایت جنگی» در جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل در گفت‌وگو با سعید محمودی
Embed
«جنایت جنگی» در جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل در گفت‌وگو با سعید محمودی

No media source currently available

0:00 0:05:11 0:00
لینک مستقیم

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده که حملات موشکی ایران به مناطق غیرنظامی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، ممکن است مصداق «جنایت جنگی» باشد. در این حملات، چند موشک بالستیک به منازل مسکونی و حتی یک بیمارستان اصابت کرد و ده‌ها غیرنظامی کشته و زخمی شدند. این سازمان پیش‌تر نیز حمله اسرائیل به زندان اوین را «جنایت جنگی مشهود» خوانده بود. این موضع چه پیامد‌هایی به همراه دارد. با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل مقیم سوئد، در همین زمینه گفت‌وگو کرده‌ایم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG