«جنایت جنگی» در جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل در گفتوگو با سعید محمودی
دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده که حملات موشکی ایران به مناطق غیرنظامی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، ممکن است مصداق «جنایت جنگی» باشد. در این حملات، چند موشک بالستیک به منازل مسکونی و حتی یک بیمارستان اصابت کرد و دهها غیرنظامی کشته و زخمی شدند. این سازمان پیشتر نیز حمله اسرائیل به زندان اوین را «جنایت جنگی مشهود» خوانده بود. این موضع چه پیامدهایی به همراه دارد. با سعید محمودی، استاد حقوق بینالملل مقیم سوئد، در همین زمینه گفتوگو کردهایم.
