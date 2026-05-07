«تفاهم کلی» ایران و آمریکا؛ فرصتها و چالشها در گفتوگو با حمیدرضا عزیزی
وضعیت ِدر جریان میان ایران و ایالات متحده را شاید بتوان با کلماتی چون «نوسان» توصیف کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از یک سو بار دیگر از امکان و احتمال دستیابی به یک تفاهم با ایران صحبت میکند اما در ادامه تاکید میکند اگر توافق به دست نیاید آمریکا قویتر از گذشته بمباران را از سر میگیرد. در تهران اما در اینباره با ادبیاتی بسیار محافظهکارانهتر صحبت میشود و صحبت از بررسی پیشنهاد آخر آمریکاست. پیشنهادی که روزنامه آمریکایی والاستریت جورنال میگوید در بحث هستهای شامل ممنوعیت بیست ساله غنیسازی و برچیدن تاسیسات بمباران شده غنیسازی در ایران میشود. هیئت دبیران این نشریه به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که تحویل تمام مواد غنیشده در ایران هم شامل چنین توافقی میشود. صحبت از «تفاهم» کلی، اولیه یا موقت تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ فرصتها و چالشهای پیشرو کدامند؟ این پرسشها را با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بینالملل در برلین در میان گذاشتیم.
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۵
