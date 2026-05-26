مردم ایران چگونه میتوانند آینده را به دست بگیرند؟ گفتوگو با نازیلا گلستان
یکی از سناریوهای پیش رو در مسیر تهران و واشینگتن دستیابی به یک توافق یا تفاهم است؛ تفاهمی که مسیر مذاکره بیشتر میان ایران و آمریکا را باز کند و شاید به قراردادی جامعتر منجر شود. بعد از ۸۸ روز که از آغاز جنگ میگذرد، بسیاری میپرسند، مردم در کجای این روند پرنوسان دیپلماتیک قرار دارند، و وضعیت آزادیهای سیاسی چه میشود؟ سرنوشت جمهوری اسلامی در مقابل جامعه مدنی به کجا خواهد انجامید؟ ارزیابی نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه را در اینباره بشنوید.
