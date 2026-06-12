علی واعظ: ایران و آمریکا در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با لغو حمله به ایران برای سومین شب متوالی، از دستیابی به توافقی با ایران خبر داد که به گفته او میتواند طی روزهای آینده به امضای طرفین برسد. برخی رسانههای غربی هم جزئیاتی از آنچه میان دو طرف مورد بحث بوده را منتشر کردند و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده از سوی برخی رسانهها منتشر شد. البته مقامهای تهران تاکید میکنند که کار هنوز پایان نیافته و نهایی نشده است. آیا تهران و واشینگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند؟ و در صورت دستیابی به این تفاهم، قدم بعدی چیست؟ علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بینالمللی بحران در ژنو، در اینباره به رادیوفردا میگوید شاید در فاز دوم پس از تفاهم اولیه، دستیابی به توافقهای مقطعی و موضوعی، بهتر از پیگیری یک توافق جامع طی شصت روز یا بیشتر از آن باشد.
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