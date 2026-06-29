داده‌های تازه کشتیرانی نشان می‌دهد که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته جاری، در پی دور تازه حملات متقابل ایران و آمریکا در این آبراه بار دیگر کاهش یافته است.

همزمان این حملات و تنش ناشی از آنها باعث شد که قیمت نفت که در پی امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فروکش کرده بود بار دیگر حرکتی صعودی در پیش بگیرد.

بر اساس داده‌های شرکت ردیابی دریایی کپلر که روز دوشنبه، هشتم تیرماه، منتشر شد، در مجموع تنها ۲۹ کشتی حامل کالا روز شنبه و ۱۲ کشتی هم روز یک‌شنبه از تنگه هرمز عبور کردند.

این در حالی است که پیش از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که به بستن تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران منجر شد، روزانه دست‌کم ۱۳۰ کشتی اعم از نفتکش و کانتینربر از این آبراه عبور می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار روز یک‌شنبه کاهش چشمگیری را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد؛ زمانی که امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن در روز ۲۵ خرداد باعث شد حجم تردد در این تنگه به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه برسد و طبق داده‌های کپلر، چهارشنبه هفته گذشته به ۷۰ مورد عبور افزایش یابد.

با وجود هشدار ایران دربارهٔ استفاده نکردن از مسیرهای کشتیرانی تأییدنشده، کشتی‌ها در طول آخر هفته همچنان از چندین مسیر مختلف برای عبور از این آبراه استفاده کردند.

پس از آن که صبح شنبه یک کشتی هنگام عبور از تنگه هدف اصابت قرار گرفت، شناورها تا چند ساعت همچنان از دالان جنوبی در آب‌های عمان استفاده می‌کردند، اما بر اساس داده‌های کپلر، پس از آن تردد کاهش یافت.

همچنین در روزهای شنبه و یک‌شنبه، تعداد کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس شدند از تعداد کشتی‌هایی که از آن خارج شدند بیشتر بود؛ تغییری که روند هفته قبل را معکوس کرد. در هفته گذشته تمرکز اصلی بر خروج دریانوردانی بود که در خلیج فارس گرفتار شده بودند.

عملیات تحت هدایت سازمان ملل برای تخلیه ۱۱ هزار دریانورد روز پنج‌شنبه، پس از هدف قرار گرفتن یک کشتی در خلیج عمان، به حالت تعلیق درآمد.

در پی حملات ایران به این کشتی‌ها، ارتش آمریکا در بامداد شنبه و یک‌شنبه جنوب ایران را هدف حملات خود قرار داد و در مقابل ایران نیز به بحرین حمله کرد.

بر اساس مطلبی که مؤسسه «اچ‌اف‌آی ریسِرچ» در شبکه ایکس منتشر کرد، روز یک‌شنبه چهار نفتکش و یک کشتی کانتینربر با اسکورت ناوهای نیروی دریایی آمریکا از دالان جنوبی در آب‌های عمان وارد خلیج فارس شدند.

با این حال، طبق داده‌های کپلر، روز یک‌شنبه هیچ کشتی‌ای از همین مسیر برای خروج از خلیج فارس استفاده نکرد.

قیمت نفت بار دیگر اوج گرفت

همزمان با تنش‌های تازه در تنگهٔ هرمز، قیمت نفت پس از سقوط شدید در هفته گذشته و نزدیک شدن به سطح پیش از جنگ، بار دیگر افزایش یافت.



به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در روز دوشنبه هشتم تیرماه پس از چند روز حملات آمریکا و ایران که دوباره حمل‌ و نقل انرژی از طریق تنگهٔ هرمز را کند کرد، افزایش یافت.



بنا بر گزارش‌ها، قیمت نفت برنت دریای شمال صبح دوشنبه به حدود ۷۲ دلار و ۵۷ سنت و نفت آمریکا به ۷۰ دلار و ۱۱ سنت رسید.

این در حالی است که بهای نفت برنت جمعه گذشته با افت بیش از چهار درصدی به ۷۱ دلار و ۹۹ سنت و نفت خام آمریکا نیز به ۶۹ دلار و ۲۳ سنت رسیده بود.