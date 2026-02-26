لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۲:۴۸

خانواده‌هایی که با هم به خیابان رفتند و بازنگشتند

در جریان اعتراضات دی ماه در شهرهای مختلف ایران هزاران نفر جان باختند؛ در میان‌شان خانواده‌هایی هستند که چند عضو آن‌ها هدف گلوله قرار گرفته‌اند. برادرانی که در یک آرامگاه آرمیده‌اند، زوج‌هایی که کنار هم گلوله خورده‌اند، ‌پدر و پسر، و پدر و دختری که کنار هم به خواب ابدی رفته‌اند و پدر و مادر و فرزندی که شبانه در کنار هم به خاک سپرده شده‌اند. خانواده‌هایی که با هم به خیابان رفتند و بازنگشتند.

