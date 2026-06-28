یورش نیروهای امنیتی عراق به منطقه سبز بغداد در «عملیات مبارزه با فساد»

نیروهای امنیتی عراق با پشتیبانی ارتش بامداد یک‌شنبه، هفتم تیرماه، برای دستگیر کردن چند مقام ارشد به منطقه سبز در بغداد، پایتخت، یورش بردند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی که به نامش اشاره نکرد هدف از این عملیات را بمارزه با «فساد مالی» در میان مقام‌های ارشد و شخصیت‌های سیاسی عراق عنوان کرد.

منطقه سبز بغداد منطقه‌ای محصور و به‌شدت حفاظت‌شده است که علاوه بر جای دادن سفارت آمریکا و سفارتخانه‌های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی، محل زندگی سیاستمداران و مقام‌های عالی‌رتبه عراقی نیز هست.

همزمان با انتشار خبرهایی از حضور «سنگین» نیروهای امنیتی در محوطه و ورودی‌های منطقه سبز، ویدئوهایی هم در شبکه تلگرام منتشر شده که این نیروها را با آلات و ادوات نظامی از جمله تانک در محوطه نشان می‌دهد.

یک مقام امنیتی که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای امنیتی عراق «حکم قضایی بازداشت چند سیاستمدار به اتهام فساد مالی» را در دست داشته‌اند.

همزمان دولت عراق هیچ بیانیه رسمی در این باره منتشر نکرده است.

یک منبع دیگر به خبرگزاری فرانسه از ارتباط این عملیات با «قاچاق دلار آمریکا و نفت ایران» بدون ذکر جزئیات گفته است.

علی الزیدی، نخست وزیر جدید و جوان عراق، وعده مبارزه با فساد و سوء مدیریت در ساختار اداری عراق را داده است که دهه‌هاست به نارضایی مردم دامن زده است.

در همین راستا، مقام‌های قضایی در ابتدای ماه جاری میلادی مبلغی حدود ۸۵ میلیون دلار را در یک پرونده اختلاس و فساد مالی علیه یک مقام نفتی ضبط کردند.

علی الزیدی یکی از چهره‌های غیرسنتی در ساختار قدرت عراق به شمار می‌رود که برخلاف بسیاری از نخست‌وزیران پیشین این کشور، نه از دل احزاب سیاسی بزرگ و نه از مسیر پارلمان و دولت، بلکه از حوزهٔ اقتصاد و مدیریت بخش خصوصی به صحنهٔ سیاست در بالاترین سطح وارد شده است.

او که در هفته‌های آتی قرار است به واشینگتن سفر کند امیدوار است بتواند سرمایه‌گذاری بیشتر آمریکا را به سوی عراق جلب کند.

الزیدی همچنین در هفته‌های گذشته از همه جناح‌های مسلح خواست که زیر چتر دولت و نهادهای رسمی آن فعالیت کنند. او تأکید کرد که دولت «تنها نهاد مجاز به حمل سلاح و اجرای قانون است.»

این واکنش او بود به بیانیه مقتدی صدر در عراق که اوایل خردادماه گذشته از نیروهای «حشد الشعبی» خواست تا از «دستورات حزبی و فرقه‌ای» فاصله بگیرند و تأکید کرد که امیدوار است این گروه‌ها سلاح خود را به دولت تحویل دهند، همان طور که، به گفته او، «سرایا السلام» این کار را انجام دادند.

«حشد الشعبی» به ائتلاف گروه‌های شبه‌نظامی عمدتا شیعه گفته می‌شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند.