آغاز به کار دولت جدید عراق؛ پارلمان درباره ۹ وزیر کابینۀ علی الزیدی به توافق نرسید

علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، روز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت در حالی سوگند یاد کرد که کابینه او به‌صورت ناقص تشکیل شد و نمایندگان پارلمان نتوانستند در مورد برخی سمت‌های کلیدی، از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع، به توافق برسند.

به گفته نمایندگان پارلمان که با خبرگزاری رویترز گفت‌وگو کردند، باسم محمد به‌عنوان وزیر جدید نفت عراق منصوب شد و فؤاد حسین نیز در دولت جدید در سمت وزیر امور خارجه ابقا شد.

پارلمان با ۱۴ وزیر کابینه جدید موافقت کرد، اما دربارهٔ چندین سمت باقی‌مانده، از جمله وزارتخانه‌های کشور و دفاع، به اجماع نرسید.

نمایندگان گفتند جلسه پارلمان شاهد مشاجره‌های تندی بود، پس از آنکه برخی از نمایندگان به تأیید نامزد وزارت کشور اعتراض کردند.

مقداد الخفاجی، نماینده پارلمان، به رویترز گفت: «پارلمان ۱۴ وزارتخانه را تأیید کرد، در حالی که تعیین تکلیف ۹ وزارتخانه دیگر به تعویق افتاده است. سه مورد از آنها امروز موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان نشدند.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر در تماس تلفنی با الزیدی حمایت قاطع خود را از او اعلام کرد. این پس از آن بود که «چارچوب هماهنگی» شامل ائتلاف گروه‌های سیاسی شیعه عراق در ماه آوریل الزیدی را به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرد و ۳۰ روز به او فرصت داد تا دولت تشکیل دهد.

این ائتلاف قدرتمند شیعی پیشتر نوری‌المالکی نخست‌وزیر پیشین و نزدیک به حکومت ایران را نامزد پست نخست‌وزیری کرده بود؛ موضوعی که واکنش تند و تهدیدآمیز دونالد ترامپ را به‌دنبال داشت.

الزیدی یک تاجر و میلیونر عراقی است که در حوزه‌های مختلفی از جمله بانکداری و تأمین کالا برای برنامه گسترده سبد غذایی دولتی عراق که میلیون‌ها نفر را پوشش می‌دهد، فعالیت اقتصادی دارد.

خبرگزاری دولتی عراق ساعاتی بعد از آغاز به کار دولت، گزارش داد که علی الزیدی متعهد شده است که انحصار سلاح را در اختیار دولت قرار دهد.

دفتر رسانه‌ای پارلمان عراق اعلام کرد بر اساس برنامه نخست‌وزیر که او به پارلمان ارائه کرده، «اصلاح ساختار امنیتی از طریق محدود کردن سلاح به کنترل دولت و تقویت توانایی‌های نیروهای امنیتی» در دستور کار قرار دارد.

ایالات متحده، که یکی از بازیگران اصلی و تأثیرگذار در سیاست عراق به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر فشار بر بغداد را برای خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران که واشینگتن آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، افزایش داده است.

نخست‌وزیر جدید عراق علاوه بر خلع سلاح شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، با چالش‌های دیگری مانند مقابله با فساد ریشه‌دار و حفظ توازن در روابط میان واشینگتن و تهران نیز مواجه است.