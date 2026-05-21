اسرائیل روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه از اخراج همۀ فعالان خارجیای که با کاروان دریایی کمک برای غزه راهی این باریکه بودند، خبر داد.
دوشنبه گذشته ۲۸ اردیبهشتماه نیروهای اسرائیلی با ورود به شناورهایی که از مسیر قبرس در حال نزدیکشدن به آبهای ساحلی غزه بودند، بیش از ۴۳۰ فعال از گوشهوکنار جهان را بازداشت کردند.
این نخستینباری نبود که اسرائیل فعالان سوار بر شناورهای کمکرسانی به غزه را بازداشت میکند، اما اینبار فیلمی که ایتامار بن-گِویر وزیر دستراستی و تندروی امنیت داخلی این کشور از صحنۀ بازداشت فعالان منتشر کرد، باعث اعتراضات گسترده جهانی و حتی در میان برخی سیاستمداران اسرائیلی شد.
در این فیلم، ایتامار بن-گویر با یک پرچم بزرگ اسرائیل در دست، خطاب به فعالان تحت بازداشت، با لحنی طعنهآمیز میگوید «به اسرائیل خوش آمدید». این در حالیاست که دستان افراد بازداشتشده از پشت بسته شده و پیشانیهایشان روی زمین است.
روز چهارشنبه چندین کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا و حتی ایالات متحده برخورد با فعالان بازداشتشده و بخصوص رفتار ایتامار بن-گویر را غیر قابل قبول خواندند.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل هم ضمن پافشاری بر ممنوعیت ورود این فعالان و کشتیهایشان به آبهای کشورش، تأکید کرد که رفتاری که در فیلم دیده میشود «همراستا با ارزشهای اسرائیل» نیست.
یک گروه حقوق بشری که عموماً از حقوق شهروندان عرب اسرائیلی دفاع میکند، گفت فعالان بازداشتشده به شکل فیزیکی آزار داده شدهاند؛ اقدامی که به «جراحتهای جدی و گسترده» منجر شده است.
این گروه موسوم به «عداله» میگوید دستکم سه تن از این فعالان به بیمارستان منتقل شده و ساعاتی بعد، ترخیص شدهاند. به گفتۀ این گروه حقوق بشری، نیروهای اسرائیلی به شکلی گسترده از گلولههای لاستیکی و دستگاههای شوک الکتریکی علیه فعالان استفاده کرده بودهاند.
آلساندرو مانتووانی، روزنامهنگار ایتالیایی که در میان بازداشتیها بود و کمی زودتر از سایرین از اسرائیل اخراج شد، تأیید کرده که پس از بازداشت، با دستبند و زنجیر بهپا، به فرودگاه بن گوریون منتقل شده و با هواپیما به آتن اخراج شده بوده است.
وزارت خارجۀ ترکیه اعلام کرده بود که سه هواپیمای چارتر را برای بازگرداندن بیش از ۴۰۰ فعال بازداشتی از جمله شهروندان ترکیه به فرودگاه رامون اسرائیل اعزام کرده است.
در یکی از تازهترین واکنشهای بینالمللی وزیر خارجۀ ایتالیا از اتحادیۀ اروپا خواست بن-گویر را بهدلیل «رفتار غیر قابل قبول با سرنشینان کاروان دریایی» تحریم کند.
از سوی دیگر فرانچِسکا آلبانیزی از کارشناسان شناختهشدۀ سازمان ملل متحد با انتشار مطلبی در شبکۀ ایکس نوشت: «رفتاری که با سرنشینان این قایقها شده، در مقایسه با آنچه که در زندانهای اسرائیل بر سر زندانیان فلسطینی میآید، لوکس و تجملاتی بهحساب میآید».
بریتانیا هم از احضار دیپلمات ارشد اسرائیل در لندن به وزارت خارجه، در اعتراض به آنچه که در ویدیوی «بهشدت تحریکآمیز» دیده میشود، خبر داد.
از زمان آغاز جنگ غزه بیش از دو سال و نیم پیش، باریکۀ غزه تحت محاصرۀ کامل بوده و با کمبود جدی غذا، دارو و سایر اقلام ضروری دستبه گریبان است. اسرائیل در مقاطعی ورود هرگونه محمولۀ کمکی به این منطقه را ممنوع کرده است.
ماه گذشته هم نیروهای اسرائیلی در آبهای بینالمللی نزدیک یونان، یک کاروان کمکی دیگر را توقیف کرده و سرنشینانش را بازداشت و اخراج کردند.