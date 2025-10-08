اسرائیل ناوگان جدید «کاروان جهانی صمود» را هم توقیف کرد

سازماندهندگان کاروان دریایی کمک به مردم غزه میگویند اسرائیل کاروان دیگری از قایقهای حامل فعالان خارجی و کمکهای ارسالی به غزه را متوقف کرده است.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۶ مهر گزارش داد گروهی از کشتیهای حامل کمکهای بشردوستانه به نوار غزه در آبهای بینالمللی توسط نیروهای اسرائیلی متوقف شدند. این دومین رهگیری از این نوع در یک هفته گذشته است.
ائتلاف «ناوگان آزادی» که سازماندهنده این حرکت تحت عنوان «کاروان جهانی صمود» است، گفت نیروهای اسرائیلی «ناوگان بشردوستانه را ربودهاند» و شرکتکنندگان شامل امدادگران، پزشکان و خبرنگارانی از سراسر جهان را «برخلاف میل خود به مکانی نامعلوم منتقل کردهاند».
این ائتلاف تأکید کرد که «ارتش اسرائیل در آبهای بینالمللی هیچ صلاحیت قانونی ندارد» و افزود: «ناوگان ما تهدیدی ایجاد نمیکند.»
وزارت خارجهٔ اسرائیل اما در بیانیهای در شبکهٔ ایکس اعلام کرد که قایقها و سرنشینان آنها سالم به یک بندر اسرائیلی منتقل شده و قرار است بهزودی اخراج شوند. این وزارتخانه نوشت: «تلاش بیهودهٔ دیگری برای شکستن محاصرهٔ قانونی دریایی و ورود به منطقهٔ نبرد، بینتیجه پایان یافت.»
بهگفتهٔ ائتلاف، کشتیها حامل کمکهایی به ارزش بیش از ۱۱۰ هزار دلار شامل دارو، تجهیزات تنفسی و اقلام تغذیهای برای بیمارستانهای غزه بودند که با بحران انسانی و کمبود شدید دارو و غذا روبهرو است.
اسرائیل هفتهٔ گذشته ۱۰ مهرماه نیز حدود ۴۰ قایق از کاروان «ناوگان جهانی صمود» را رهگیری و بیش از ۴۵۰ فعال را بازداشت کرده بود.
مقامهای اسرائیلی بارها هشدار دادهاند که کشتیها وارد منطقهٔ نبرد میشوند و از سازماندهندگان خواستهاند مسیر خود را تغییر دهند و گفتهاند آمادهاند کمکها را از مسیرهای امن به غزه منتقل کنند.
وزارت خارجهٔ ترکیه در بیانیهای اقدام اسرائیل را «نقض جدی حقوق بینالملل» و «دزدی دریایی» خواند و تأکید کرد که در میان سرنشینان این ناوگان شهروندان و نمایندگان پارلمان ترکیه نیز حضور دارند.
غزه از اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ پس از حملهٔ گروه حماس به اسرائیل در شرایط فاجعهبار انسانی قرار دارد. اسرائیل میگوید در آن حملهٔ حماس ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر بهعنوان گروگان به غزه برده شدند.
مقامهای بهداشتی غزه میگویند از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۶۷ هزار نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند و زیرساختهای درمانی و انسانی بهشدت آسیب دیده است.
رهگیری این کاروان تازه بار دیگر توجه جهانی را به محاصرهٔ غزه و بحران انسانی در این منطقه جلب کرده است. همزمان، مذاکرات در مصر بین اسرائیل و گروه افراطی حماس با حضور نمایندگانی از آمریکا و برخی کشورهای عربی بر سر طرح صلح دونالد ترامپ ادامه دارد.