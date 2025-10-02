اسرائیل ۱۴ قایق کاروان جهانی کمک به غزه را متوقف و سرنشینان را بازداشت کرد

سازماندهندگان کاروان دریای کمک به مردم غزه میگویند اسرائیل ۱۴ قایق حامل فعالان خارجی و کمکهای ارسالی به غزه را متوقف کرده است. ۲۳ قایق دیگر همچنان بهسمت نوار غزه در حرکتاند.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۱۰ مهر ویدئویی از وزارت خارجهٔ اسرائیل را تأیید کرد که نشان میدهد سرشناسترین مسافر این کاروان، گرتا تونبرگ، فعال محیطزیست سوئدی، روی عرشه نشسته و سربازان او را محاصره کردهاند.
وزارت خارجهٔ اسرائیل در شبکهٔ ایکس نوشت: «چندین شناور از کاروان حماس-صمود بهطور ایمن متوقف شده و سرنشینان آن به یک بندر اسرائیلی منتقل میشوند. گرتا و دوستانش سالم و سلامت هستند.»
همزمان خبرگزاری دولتی ترکیه نیز گزارش داد ارتش اسرائیل ۲۵ فعال ترک را از کشتیهای ناوگان جهانی صمود که «بهطور غیرقانونی توسط نیروی دریایی اسرائیل توقیف شدهاند، بازداشت کرده است».
کاروان جهانی صمود در حال حمل دارو و غذا به غزه است و از بیش از ۴۰ قایق غیرنظامی با حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان پارلمانها، وکلا و فعالان تشکیل شده است.
این کاروان چند ویدئو در تلگرام منتشر کرده که در آن سرنشینان قایقها، در حالیکه گذرنامههایشان را نشان میدهند، ادعا کردهاند علیه میل خود ربوده و به اسرائیل منتقل شدهاند و تأکید کردهاند که مأموریتشان غیرخشونتآمیز و انساندوستانه است.
این کاروان شاخصترین نماد مخالفت با محاصرهٔ غزه از سوی اسرائیل است.
واکنش جهانی علیه اسرائیل
حرکت کاروان در مدیترانه توجه بینالمللی زیادی جلب کرده است. کشورهایی چون ترکیه، اسپانیا و ایتالیا کشتیها یا پهپادهایی برای کمک احتمالی به شهروندان خود اعزام کردند، در حالی که اسرائیل بارها به کاروان هشدار داد که بازگردد.
وزارت خارجهٔ ترکیه حملهٔ اسرائیل به کاروان را «عملی تروریستی» خواند که جان غیرنظامیان بیگناه را به خطر انداخته است. دادستانی استانبول اعلام کرد تحقیقاتی دربارهٔ بازداشت شهروندان ترک در کشتیهای کاروان به اتهاماتی چون سلب آزادی، تصرف وسیلهٔ حملونقل و آسیب به اموال آغاز کرده است.
گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، نیز روز چهارشنبه پس از بازداشت دو شهروند کلمبیایی در این کاروان، دستور اخراج کل هیئت دیپلماتیک اسرائیل را صادر کرد. اسرائیل از سال گذشته سفیری در کلمبیا ندارد.
پترو بازداشتها را «جنایت بینالمللی تازه» از سوی نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو توصیف کرد و خواستار آزادی کلمبیاییها شد. او همچنین توافق تجارت آزاد با اسرائیل را لغو کرد.
انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، هم روز پنجشنبه اقدام اسرائیل در رهگیری کاروان را محکوم کرد و گفت نیروهای اسرائیلی هشت مالزیایی را بازداشت کردهاند. او در بیانیهای گفت: «با مسدود کردن یک مأموریت انساندوستانه، اسرائیل نه تنها حقوق مردم فلسطین بلکه وجدان جهانی را نادیده گرفته است.»
رهگیری کاروان توسط اسرائیل در ایتالیا و کلمبیا نیز به تظاهرات خیابانی انجامید. اتحادیههای کارگری ایتالیا برای روز جمعه اعتصاب سراسری در همبستگی با کاروان کمکرسانی بینالمللی اعلام کردند.
نیروی دریایی اسرائیل پیشتر به کاروان هشدار داده بود که به یک منطقهٔ نبرد فعال نزدیک میشود و محاصرهٔ قانونی را نقض میکند و از سازماندهندگان خواسته بود مسیر خود را تغییر دهند. اسرائیل پیشنهاد کرده بود کمکها را از طریق مسیرهای امن به غزه منتقل کند.
۲۳ قایق همچنان در مسیر غزه
این کاروان جدیدترین تلاش دریایی برای شکستن محاصرهٔ اسرائیل بر غزه است؛ جایی که بخش بزرگی از آن پس از نزدیک به دو سال جنگ به ویرانه بدل شده است.
سازماندهندگان کاروان اقدام اسرائیل را «جنایت جنگی» خوانده و گفتند ارتش از تاکتیکهای تهاجمی از جمله آبپاش استفاده کرده، اما کسی آسیب ندیده است.
آنها در بیانیهای گفتند: «چندین شناور … بهطور غیرقانونی در آبهای بینالمللی توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل متوقف و سوار شدند.»
قایقها حدود ۷۰ مایل دریایی از غزه فاصله داشتند و در محدودهای که اسرائیل برای جلوگیری از نزدیکشدن کشتیها تحت کنترل دارد، رهگیری شدند. سازماندهندگان گفتند ارتباطاتشان، از جمله پخش زنده از برخی قایقها، مختل شده است.
طبق دادههای رهگیری کشتیها، ۲۳ قایق هنوز در مسیر غزه در حرکتاند. کاروان امیدوار بود صبح پنجشنبه به غزه برسد اگر رهگیری نمیشد.
مقامهای اسرائیلی بارها این مأموریت را یک نمایش تبلیغاتی خواندهاند. یوناتان پلِد، سفیر اسرائیل در ایتالیا، در ایکس نوشت: «این امتناع نظاممند [از تحویل کمکها] نشان میدهد که هدف، انساندوستانه نیست بلکه تحریکآمیز است.»
اسرائیل از سال ۲۰۰۷، پس از بهدستگرفتن کنترل غزه توسط حماس، محاصرهٔ دریایی بر این منطقه اعمال کرده و چندین تلاش پیشین فعالان برای رساندن کمک از راه دریا را ناکام گذاشته است.
در سال ۲۰۱۰، ۹ فعال پس از آنکه سربازان اسرائیلی به کاروانی متشکل از شش کشتی حامل ۷۰۰ فعال طرفدار فلسطین از ۵۰ کشور سوار شدند، کشته شدند.
خرداد امسال نیز نیروی دریایی اسرائیل تونبرگ و ۱۱ خدمهٔ یک کشتی کوچک متعلق به ائتلاف کاروان آزادی طرفدار فلسطینیها را هنگام نزدیکشدن به غزه بازداشت کرد.
اسرائیل حملهٔ خود به غزه را پس از حملهٔ گروه افراطی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد؛ حملهای که حدود ۱۲۰۰ کشته بر جای گذاشت و ۲۵۱ نفر بهعنوان گروگان به غزه برده شدند. مقامات بهداشتی غزه میگویند از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۶۵ هزار فلسطینی، شامل دهها هزار کودک و زن، در حملات اسرائیل کشته شدهاند.
گروه حماس را علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز یک سازمان تروریستی میدانند.