نخستوزیر اسرائیل روز سهشنبه ۲۱ بهمن گفت که در گفتوگوهایش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اولویت اصلی موضوع مذاکرات جاری با ایران خواهد بود.
بنیامین نتانیاهو که در آستانهٔ عزیمت به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ قرار دارد، گفت که او در این سفر دیدگاههایش را دربارهٔ «مواضع» اسرائیل در قبال مذاکرات آمریکا و ایران، به رئیسجمهور ایالات متحده ارائه خواهد کرد.
بنابر گزارشهای قبلی، بنیامین نتانیاهو برای رویکردی سختگیرانهتر از سوی واشینگتن در قبال برنامهٔ موشکهای بالستیک تهران فشار میآورد.
ایران گسترش دامنهٔ گفتوگوهایش با آمریکا فراتر از برنامهٔ هستهایش را رد کرده است، هرچند واشینگتن میخواهد برنامهٔ موشکهای بالستیک ایران و حمایت تهران از گروههای شبهنظامی منطقهای نیز روی میز مذاکره باشد.
دو رهبر قرار است روز چهارشنبه در واشینگتن دیدار کنند؛ این ششمین دیدار آنها در ایالات متحده از زمانی است که ترامپ یک سال پیش به قدرت بازگشت.
آنها همچنین در ماه اکتبر در اورشلیم/بیتالمقدس دیدار کرده بودند، زمانی که ترامپ آتشبس در غزه را اعلام کرد.
دیدار روز چهارشنبه چند روز پس از آن انجام میشود که دشمنان دیرینه، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، روز ۱۷ بهمن در عمان بهطور غیرمستقیم گفتوگو کردند و پس از آن ترامپ گفت دور دیگری از مذاکرات در پی خواهد آمد.
نتانیاهو پیش از عزیمت خود در بیانیهای ویدیویی گفت: «در این سفر دربارهٔ طیفی از مسائل گفتوگو خواهیم کرد: غزه، منطقه، اما البته پیش و بیش از همه مذاکرات با ایران. دیدگاههای خود را دربارهٔ اصول مذاکرات به رئیسجمهور ارائه خواهم کرد.»
در بیانیهای پیشتر که آخر هفته منتشر شد، دفتر نتانیاهو گفت او نگرانیهای اسرائیل دربارهٔ زرادخانهٔ موشکی ایران را برجسته خواهد کرد و نه فقط برنامهٔ هستهای را.
نگرانیهای اسرائیل پس از جنگ بیسابقهٔ ۱۲روزه در ژوئن گذشته با ایران شدت گرفت و مقامهای این کشور میگویند توان موشکی ایران تهدیدی حتی فوریتر از برنامهٔ هستهای آن است؛ تهدیدی که به باور آنها میتواند با هشدار اندک ضربه بزند؛ چنانکه در آن جنگ، ایران با موجهایی از موشکهای بالستیک و دیگر پرتابهها اهداف نظامی و غیرنظامی در اسرائیل را هدف قرار داد.
پیش از انجام سفر روز چهارشنبه نتانیاهو به آمریکا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری خود هشدار داده است که این به عهده آمریکا است که «تصمیم بگیرد مستقل از فشارها و اعمال نفوذهای مخربی که قطعا به ضرر منطقه و خود آمریکا است، عمل کند».
سفر نتانیاهو به آمریکا در حالی صورت میگیرد که علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیز به عمان سفر کرده و قرار است بعد از آن به قطر برود.
رسانهها در ایران مذاکرات روز ۲۱ بهمن او با سلطان عمان را «مثبت و سازنده» توصیف کردهاند.
جزئیاتی از محتوای این دیدار در رسانهها منتشر نشده، اما گمانهزنیهایی مبنی بر اینکه احتمال دارد او حامل پیام رسمی ایران دربارۀ دور نخست مذاکرات میان ایران و آمریکا باشد، منتشر شده است.
در دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و هیئت همراهش از طریق دیپلماتهای عمانی با استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد آقای ترامپ، گفتوگو کردند.
عراقچی گفته بود که ادامۀ مذاکرات دو طرف به تصمیمات و مشورتها در پایتختهای دو کشور بستگی دارد.