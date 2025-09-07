یک پهپاد پرتابشده توسط شورشیان حوثی یمن در فرودگاه رامون در نزدیکی شهر ایلات در جنوب اسرائیل سقوط کرد و باعث زخمی شدن دو مرد و توقف موقت فعالیتهای این فرودگاه شد.
سخنگوی سازمان فرودگاههای اسرائیل روز یکشنبه ۱۶ شهریور گفت این پهپاد به سالن ورودی فرودگاه برخورد کرد و فعالیتهای فرودگاه رامون متوقف شد. بعد از حدود دو ساعت توقف، این فرودگاه فعالیت خود را از سر گرفت.
این سازمان در بیانیهای اعلام کرد: «پس از تکمیل تمامی بررسیهای ایمنی و امنیتی، رعایت استانداردهای بینالمللی هوانوردی غیرنظامی و دریافت تأیید نهایی از نیروی هوایی، فرودگاه رامون اکنون برای انجام کامل پروازها، اعم از خروجی و ورودی، بازگشایی شده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «اولین پرواز از فرودگاه رامون به فرودگاه بنگوریون (نزدیک تلآویو) بهزودی انجام خواهد شد.»
سازمان اورژانس اسرائیل نیز در پی این حمله پهپادی خبر داد: «تیمهای اورژانس در حال درمان پزشکی یک مرد ۶۳ ساله با جراحات ناشی از ترکش در اندامها هستند. وضعیت او خفیف و کاملاً هوشیار است.» سپس اعلام شد یک مرد ۵۲ ساله نیز زخمی شده است.
ارتش اسرائیل میگوید این پهپاد چهارمین پرنده بیسرنشین بود که در عرض چند دقیقه از یمن به سمت اسرائیل پرتاب شد. ارتش ابتدا خبر داد که سه پهپاد رهگیری شدهاند، دو مورد پیش از ورود به حریم هوایی اسرائیل و سومی بدون توضیح مشخص دربارهٔ سرنوشتش.
ارتش اسرائیل سپس تأیید کرد که یک پهپاد دیگر بدون به صدا درآمدن آژیر خطر در محدوده فرودگاه رامون سقوط کرد و حادثه همچنان در دست بررسی است.
این حمله پس از آن رخ داد که حوثیهای مورد حمایت ایران وعده دادند مرگ نخستوزیرشان در حمله هوایی ۱۰ روز پیش اسرائیل را تلافی کنند.
پس از شلیک پهپادها از یمن، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی حوثیها، در ایکس نوشت: «انتقام واقعی هنوز شروع نشده است… چیزی که در انتظارتان است بسیار بدتر خواهد بود.»
اسرائیل روز ششم شهریور در یک حمله هوایی، نخستوزیر دولت حوثیها و ۱۱ مقام ارشد دیگر آن را کشته بود.
حمله روز یکشنبه نخستین ضربه حوثیها به یک هدف استراتژیک در اسرائیل از زمان اصابت یک موشک بالستیک پرتابشده از یمن به فرودگاه بینالمللی بنگوریون تلآویو در ماه مه بود.
حوثیهای مورد حمایت ایران در هفتههای اخیر موشکها و پهپادهایی را هزاران کیلومتر به سمت شمال و بهسوی اسرائیل شلیک کردهاند؛ اقدامی که این گروه آن را نشانهای از همبستگی با فلسطینیها میداند.
در پاسخ به حملات حوثیها، اسرائیل و ائتلافی به رهبری آمریکا مناطق تحت کنترل شورشیان در یمن، از جمله صنعا و شهر بندری حدیده را چند بار بمباران کردند. حملات هوایی اسرائیل در ماه مه فرودگاه صنعا را از خدمت خارج کرد.