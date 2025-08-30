گروه شورشی حوثیها در یمن اعلام کرد که احمد غالب الرهوی، نخستوزیر حکومت این گروه، و شماری از وزرای او در حمله روز پنجشنبه ۶ شهریور اسرائیل به صنعا پایتخت یمن کشته شدهاند.
بیانیه این گروه که شنبه ۸ شهریور منتشر شد همچنین میگوید که شماری از وزرا و همراهان آنها نیز در این حمله زخمی شدند که وضعیت جسمی برخی از آنها وخیم است.
بیانیه حوثیها درباره هویت وزیرانی که در حمله اسرائیل کشته و زخمی شدند، توضیحی ارائه نداده است. الرهوی از ماه اوت سال ۲۰۲۴ به عنوان نخستوزیر حکومت حوثیها فعالیت میکرد.
گروه حوثیهای یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشود، در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه بر صنعا، پایتخت، و بخشهای دیگری از یمن تسلط دارد اما از سوی جامعه بینالملل به عنوان حکومت رسمی این کشور به رسمیت شناخته نمیشود.
ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که نیروی هواییاش «حملهای هدفمند به یک موضع نظامی رژیم تروریستی حوثی در منطقه صنعا» انجام داده است.
شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل بهنقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گفت شخصیتهای سیاسی ارشد حوثیها هدف این حملات بودند.
ییسرائل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل که هنگام حملات روز پنجشنبه در اتاق فرماندهی ستاد ارتش حضور داشته، در بیانیهای گفت: «ما به حوثیها در یمن هشدار دادیم: پس از طاعون تاریکی، طاعون نخستزادگان میآید، هر کس دست خود را به روی اسرائیل بلند کند، دستش قطع خواهد شد».
حوثیها بارها در طول جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه موشکهایی به سمت اسرائیل شلیک کردهاند. این گروه میگوید حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام میشود.
این گروه چهارم شهریور یک فروند موشک بالستیک و همچنین یک فروند پهپاد بهسوی اسرائیل گسیل کردند که بهگفتهٔ ارتش اسرائیل «رهگیری شد».
ارتش اسرائیل از رهگیری پهپاد دورپرواز حوثیها در بامداد ششم شهریور نیز خبر داد. اما موشکی که حوثیها ۳۱ مرداد راهی اسرائیل کردند، در آسمان این کشور منفجر شد که مورد تحقیق نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد موشک از نوع جدیدی با کلاهک بارشی خوشهای بوده است.
در پاسخ به حملات حوثیها، اسرائیل و ائتلافی به رهبری آمریکا مناطق تحت کنترل شورشیان در یمن، از جمله صنعا و شهر بندری حدیده را چند بار بمباران کردند. حملات هوایی اسرائیل در ماه مه فرودگاه صنعا را از خدمت خارج کرد.
دولت دونالد ترامپ در همان ماه اعلام کرد با حوثیها به توافقی دست یافته است که بر اساس آن، در ازای توقف حملات به کشتیرانی، حملات هوایی پایان یابد. با این حال شورشیان گفتند این توافق شامل توقف حملات علیه اهدافی که آنها همسو با اسرائیل میدانند، نمیشود.