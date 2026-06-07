ارتش اسرائیل روز یکشنبه ۱۷ خرداد حومه جنوبی بیروت را هدف حمله قرار داد و دو آپارتمان در دو ساختمان مختلف را مورد اصابت قرار داد.
اسرائیل همچنین برای بخش عمده شهر جنوبی صور و مناطق اطراف آن هشدار تخلیه صادر کرد. این منطقه از جمله مناطقی است که بیشتر در معرض حملات قرار داشته است.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در بیانیهای اعلام کرد: «مطابق دستورهای نخستوزیر نتانیاهو و وزیر دفاع (یسرائیل) کاتز، نیروهای دفاعی اسرائیل دقایقی پیش یک مرکز فرماندهی نیروهای مسلح را در منطقه ضاحیه بیروت هدف قرار دادند. این اقدام در پاسخ به شلیکهای حزبالله به سوی خاک اسرائیل انجام شده است.»
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که این حملات «دو آپارتمان در دو ساختمان» را هدف قرار دادهاند.
یک عکاس خبرگزاری فرانسه نیز گفته است که دو واحد آپارتمانی در ساختمانی واقع در یک خیابان باریک آسیب دیدهاند. همچنین در حالی که ساکنان تلاش میکردند منطقه را ترک کنند، ترافیک سنگینی در حومه جنوبی بیروت شکل گرفته بود و ارتش لبنان نیز در محل مستقر شده بود.
این نخستین حمله به پایگاه اصلی حزبالله از زمان برقراری آتشبسی است که روز ۱۶ آوریل با میانجیگری طرفهای بینالمللی حاصل شد. آمریکا هفته گذشته اعلام کرد دولتهای اسرائیل و لبنان به تمدید آتشبس به شکل مشروط دست یافتند.
حزبالله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، پیشنهادهایی را که برقراری آتشبس را به خلع سلاح این گروه مشروط میکند رد کرده و تأکید دارد که اسرائیل باید ابتدا حملات خود را متوقف کرده و نیروهایش را از جنوب لبنان خارج کند.
ضاحیه محل اصلی استقرار فرماندهی و نیروهای حزبالله است. این گروه از سوی آمریکا تروریستی شناخته میشود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
ارتش اسرائیل ساعتی پیش گفته بود دو پرتابه شلیک شده از لبنان به سمت خاک اسرائیل را رهگیری کرده است.
در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به حمله اسرائیل تهدید کرد جمهوری اسلامی به آن «پاسخ دردآور» خواهد داد.
ایران که در حال مذاکره با آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ است، پیشتر تهدید کرده بود در صورت حمله اسرائیل به بیروت، جنگ بار دیگر آغاز میشود.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۱۳ خرداد هشدار داد که حمله احتمالی اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان، باعث «ازسرگیری کامل جنگ» ایران با آمریکا و اسرائیل خواهد شد.
او همچنین ادعا کرد که بعد از تهدید اسرائیل برای حمله به ضاحیه، حومه جنوبی بیروت و مقر اصلی حزبالله، نیروهای نظامی ایران در «وضعیت آمادهباش کامل» قرار گرفتند.
دو روز پیش از آن دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خبر داده بود که بعد از تماس با نخستوزیر اسرائیل، نیروهای اسرائیلی به بیروت حمله نخواهند کرد.