اسرائیل یک عضو عملیاتی سپاه قدس را در لبنان هدف قرار داد

ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیات مشترکی با سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، شاباک، یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» جمهوری اسلامی در منطقه نصریه لبنان را از پا درآورد.

در بیانیۀ روز پنج‌شنبه، چهارم آذر ارتش اسرائیل، نام این فرد، «حسین محمود مرشد الجوهری» عنوان شده است.

بر اساس این بیانیه، الجوهری، فردی «کلیدی در واحد عملیات «نیروی قدس» (۸۴۰) بود» و «در سال‌های اخیر در طراحی اقدامات تروریستی علیه اسرائیل در جبهه سوریه-لبنان نقش داشت».

اسرائیل اعلام کرده که حسین محمود مرشد الجوهری «تحت فرمان» سپاه پاسداران ایران فعالیت می‌کرد.

در این بیانیه، واحد ۸۴۰، واحد عملیات نیروی قدس، معرفی شده که به ریاست اصغر باقری و معاونش محمدرضا انصاری، «مسئولیت هدایت و اجرای عملیات تروریستی ایران علیه اسرائیل را بر عهده دارد».

با این حال این بیانیه به صراحت اشاره نکرده که این فرد عضو حزب‌الله لبنان بوده است.

ایالات متحده حزب‌الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب‌الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.

این گروه در جنگ سال گذشته با اسرائیل، متحمل ضربات سختی شد، از جمله شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و در رأس آن‌ها حسن نصرالله دبیرکل این گروه کشته شدند.

اسرائیل و لبنان در سال ۲۰۲۴ به آتش‌بسی با میانجی‌گری آمریکا دست یافتند که به بیش از یک سال درگیری بین اسرائیل و حزب‌الله پایان داد. از آن زمان تاکنون، دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کرده‌اند.

باوجود آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ که قرار بود به بیش از یک سال درگیری بین اسرائیل و گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران پایان دهد، اسرائیل همچنان به حملات خود در لبنان ادامه داده و نیروهای خود را نیز در پنج منطقه در جنوب لبنان حفظ کرده است.

اسرائیل عمدتاً اعلام کرده که اهداف حملاتش شبه‌نظامیان حزب‌الله بوده است.