ارتش اسرائیل اعلام کرد به زیرساختهای متعلق به حزبالله در چندین منطقه در جنوب لبنان، از جمله آنچه «مجتمع آموزشی» مورد استفاده نیروهای رضوان این گروه مسلح توصیف کرد، حمله کرده است.
انجام این حملات هوایی در صبح روز سهشنبه، ۱۸ آذر، از سوی خبرگزاری رسمی لبنان نیز تأیید شده است.
در این حملات همچنین ساختمانهای نظامی و یک سکوی پرتاب موشک متعلق به حزبالله مورد اصابت قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد: «در اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند، آموزشهای نظامی برای انجام حملات علیه دولت اسرائیل در جریان بود، که نقض توافقات بین اسرائیل و لبنان و تهدیدی برای دولت اسرائیل به شمار میروند.»
این حملات کمتر از یک هفته پس از آن انجام شد که اسرائیل و لبنان هر دو نمایندگان غیرنظامی خود را به کمیته نظامی نظارت بر آتشبس اعزام کردند.
این اقدام گامی در جهت درخواست چندماهه آمریکا برای گسترش گفتوگوها در چارچوب برنامه صلح خاورمیانه دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور محسوب میشود.
اسرائیل و لبنان در سال ۲۰۲۴ به آتشبسی با میانجیگری آمریکا دست یافتند که به بیش از یک سال درگیری بین اسرائیل و حزبالله پایان داد.
از آن زمان تاکنون، دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردهاند.
باوجود آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ که قرار بود به بیش از یک سال درگیری بین اسرائیل و گروه شبهنظامی مورد حمایت ایران پایان دهد، اسرائیل همچنان به حملات خود در لبنان ادامه داده و نیروهای خود را نیز در پنج منطقه در جنوب لبنان حفظ کرده است.
اسرائیل عمدتاً اعلام کرده که اهداف حملاتش شبهنظامیان حزبالله بوده است.
دولت لبنان تحت فشار شدید آمریکا و نگرانی از گسترش حملات اسرائیل، متعهد شده که حزبالله را خلع سلاح کند و ارتش لبنان قرار است تا پایان سال جاری میلادی زیرساختهای نظامی این گروه در نزدیکی مرز را برچیند.
روز شنبه هفته جاری نیز، هیئتی از شورای امنیت سازمان ملل از همه طرفها خواست تا به آتشبس یکساله پایبند باشند.
لبنان زیر فشار یک نقشه راه مورد حمایت ایالات متحده برای خلع سلاح حزبالله قرار دارد؛ گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که آمریکا آن را یک سازمان تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا شاخهٔ نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخهٔ سیاسی آن را تروریستی نمیداند.
حزبالله لبنان در جنگ سال گذشته با اسرائیل، متحمل ضربات سختی شد، از جمله شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و در رأس آنها حسن نصرالله دبیرکل این گروه کشته شدند و بسیاری از زیرساختها و تجهیزات حزبالله نیز در این جنگ منهدم شد.
پس از جنگ، ایالات متحده طرحی برای کمک به بازسازی لبنان و خروج اسرائیل از مناطقی ارائه داد که همچنان در جنوب این کشور در تصرف خود دارد.
این طرح را که شامل خلع سلاح همهٔ گروههای شبهنظامی از جمله حزبالله است، دولت لبنان تصویب کرد، اما حزبالله که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منشأ گرفته و از سال ۱۹۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده، هنوز زیر بار خلعسلاح کامل نرفته است.