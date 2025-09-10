الیزابت تسورکوف، یک پژوهشگر اسرائیلی امور خاورمیانه که به مدت دو سال و نیم گروگان یک گروه شیعی مسلح متحد جمهوری اسلامی ایران در عراق بود، آزاد شده و به سفارت آمریکا در بغداد انتقال یافته است.

رئیس‌جمهور آمریکا سه‌شنبه‌شب، ۱۸ شهریور، با اعلام خبر رهایی خانم تسورکوف از دست گروه کتائب حزب‌الله عراق، انتقال او به سفارت آمریکا در عراق را تأیید کرد.

دونالد ترامپ سه‌شنبه‌شب نوشت خانم تسورکوف «پس از ماه‌ها شکنجه» توسط کتائب حزب‌الله «به‌تازگی آزاد شده و در حال حاضر در سفارت آمریکا در بغداد قرار دارد».

ساعتی بعد از پیام آقای ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با ابراز خشنودی از آزادی شهروند این کشور در عراق، گفت کوشش‌ها برای رسیدن به این مرحله «ماه‌ها طول کشیده بود».

خانم تسورکوف، ۳۸ ساله، دارای تابعیت دوگانه اسرائیلی- روسی، دانش‌آموخته دانشگاه آمریکایی پرینستون و عضو اندیشکدهٔ راهبرد و سیاست نیولاینز، در حالی که ساکن آمریکا بود، دو سال و نیم پیش در «سفر مطالعاتی» به عراق ناپدید شد. او با گذرنامه روسی خود وارد عراق شده بود؛ جایی که پیشتر نیز به آن سفر کرده بود.

خانواده خانم تسورکوف با تأکید بر این‌که فرزندشان در چارچوب امور تحقیقاتی دانشگاهی و در زمینه آشنایی و دوستی با افرادی در عراق به این کشور سفر کرده بود، گفته بودند او از خانه‌ای در بغداد که در آن اجاره‌نشین بود، ربوده شد.

یک منبع اطلاعاتی عراقی دو سال پیش به خبرگزاری فرانسه گفته بود او هنگام خروج از کافه‌ای در محله کراده در بغداد ربوده شد.

مدت‌ها پس از ابراز نگرانی خانواده خانم تسورکوف در خصوص ناپدید شدن او، گزارش‌هایی در رسانه‌های اسرائیل و منطقه مدعی شد که گروه کتائب حزب‌الله عراق او را ربوده و به عنوان گروگان در اختیار دارد. دولت اسرائیل اسارت او در دست کتائب حزب‌الله را تأیید کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم تسورکوف در چارچوب تحقیقات خود در مورد منطقه، بر جناح‌های طرفدار ایران و به‌ویژه جنبش مقتدی صدر، رهبر شیعی عراقی، تمرکز کرده بود.

یک سخنگوی وابسته به کتائب حزب‌الله سه‌شنبه‌شب به خبرگزاری فرانسه در بغداد گفت الیزابت تسورکوف در عملیاتی آزاد نشده بلکه طبق شرایط مورد نظر این گروه که «مهم‌ترین آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق بدون جنگ است»، رها شد. این ادعا از سوی منابع رسمی عراقی تأیید نشده است.

آدام بوهلر اواسط زمستان پارسال گفته بود اگر الیزابت تسورکوف آزاد نشود، دولت عراق همدست این رویداد تلقی خواهد شد.

دیگر واکنش‌ها

اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، نیز بامداد چهارشنبه گفت «پایان کابوسی که الیزابت تسورکوف پشت سر گذاشت، یک خبر خوب بزرگ است».

نخست‌وزیر عراق در این زمینه گفت آزادی الیزابت تسورکوف با تلاش تشکیلات امنیتی عراق حاصل شده که ماه‌های متمادی این موضوع را دنبال کردند.

محمد شیاع السودانی به تابعیت اسرائیلی خانم تسورکوف اشاره نکرد و تنها گفت او که شهروند روسیه است، آزاد شده است. آقای السودانی افزود کشورش اجازه نخواهد داد به نام و اعتبار عراق و ملت این کشور لطمه وارد شود.

صباح النعمان، سخنگوی امور نظامی نخست‌وزیر عراق، بعداً یک بیانیه گفت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشورش پس از ماه‌ها پیگیری روز ۱۸ شهریور محلی را که الیزابت تسورکوف در آن بود، یافتند و توانستند به آن‌جا برسند.

این سخنگو گروگان‌گیرهای خانم تسورکوف را «یک گروه یاغی» نامید و اظهار داشت که کشورش به تعقیب همه افراد ذیربط در این جنایت ادامه خواهد داد تا اطمینان یابد که پاسخگوی اعمال‌شان باشند.

خواهر این گروگان پیشین از رئیس‌جمهور آمریکا و فرستاده ویژه او، آدام بوهلر، سفارت آمریکا در عراق و گروه غیرانتفاعی «گلوبال ریچ» برای کمک به آزادی خواهرش سپاسگزاری کرد.



