داوید برنئا، رئیس موساد، برای یک دیدار فوری که شامل مجموعهای از نشستهابا مقامهای ارشد دولت آمریکا و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است، روز جمعه ۲۶ دی وارد ایالات متحده شد.
سفر او در حالی انجام شده که بحران داخلی ایران در پی سرکوب خشونتآمیز و کشتار علیه معترضان رو به وخامت گذاشته است. در شرایطی که ظاهراً آمریکا از طرح حملهٔ نظامی به ایران دست کشیده، اما در ایالات متحده و همچنین اسرائیل انتشار مطالب در خصوص احتمال واکنش نظامی آمریکا یا لغو کامل آن کماکان ادامه دارد.
مقامات ارشد اسرائیلی که «منابع آگاه» با جزئیات مذاکرات و تماسهای روزهای اخیر میان رهبران و نهادهای امنیتی اسرائیل و آمریکا معرفی شدهاند، در مورد سفر رئیس موساد به آمریکا گفتهاند دولت بنیامین نتانیاهو اکنون بهدنبال هماهنگی با واشینگتن در دو محور اصلی است؛ مقابله در سطح بینالمللی در خصوص سرکوب اعتراضات ایران، و جلوگیری از تلاشهای تهران برای احیای توانمندی هستهای و موشکی خود که در جنگ ۱۲ روزهٔ امسال آسیب جدی دیده بود.
برنامهٔ هستهای و موشکی در مذاکرات احتمالی آمریکا-ایران
هفت ماه پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران و ضرباتی که جنگندههای اسرائیلی به آشیانهها و پرتابگرهای موشکی سپاه پاسداران وارد کردند، رسانههای اسرائیل گفتند داوید بارنئا در پروندهای که با خود به آمریکا برده، «اطلاعات بهروز» را به همکاران آمریکاییاش ارائه خواهد کرد که حاکی است تهران در تلاش بازیابی توانمندی هستهای خود از راههای مخفی است.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در هفتههای اخیر تأکید کردهاند که بهرغم ضربات وارد شده به برنامهٔ هستهای ایران و کشته شدن دهها تن از دانشمندان ارشد هستهای جمهوری اسلامی، اشتیاق حکومت علی خامنهای برای دستیابی به توان هستهای نظامی ادامه یافته و به موازات آن، کوششهای سپاه پاسداران برای افزایش شمار موشکهای بالستیک پیگیرانه دنبال شده است.
منابع اسرائیلی گفتهاند اسرائیل داوید برنئا را به سرعت راهی آمریکا کرد تا این کشور اطمینان یابد که ایالات متحده هیچ راهی برای مانور سیاسی و دیپلماتیک که تهران «امکان فریب دادن دوباره جهان» را بیابد، باقی نمیگذارد.
دیدار با نمایندهٔ ویژهٔ ترامپ
بر اساس گزارش وبسایت اکسیوس و مجموعهای از مطالب رسانههای اسرائیلی، داوید بارنئا در بخشی از سفر به آمریکا، علاوه بر دیدار با همتایان اطلاعاتی خود، با استیو ویتکاف که کانال اصلی ارتباطی دولت دونالد ترامپ با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران است، در میامی، شهر محل زندگی فرستادهٔ ویژهٔ دونالد ترامپ، دیدار میکند.
در این مرحله مشخص نیست که آیا بارنئا با دونالد ترامپ هم ملاقات خواهد کرد یا نه.
به گفتهٔ منابع آمریکایی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگوی چهارشنبهشب ۲۴ دی از آقای ترامپ خواست اقدام نظامی آمریکا را تعلیق کند تا آمادگیها برای پاسخ به حملات احتمالی ایران به مرحله رضایتبخشی برسد.
گزارشی از محتوای مذاکرات دو رهبر، که سخنگوی کاخ سفید انجام آن را تأیید کرد، اعلام نشده اما همزمان با آن بود که بارنئا به آمریکا رفت.
بهار امسال پس از پنج دور مذاکرات بین استیو ویتکاف با عباس عراقچی در عمان و اروپا، داوید بارنئا همراه با ران درمر، وزیر وقت راهبردی اسرائیل، هر بار به شهرهای محل مذاکرات میرفتند و گفتوگوهای ویتکاف-عراقچی را از نزدیک رصد میکردند و با ویتکاف هم دیدار داشتند.
استیو ویتکاف روز پنجشنبه ۲۵ دی در کنفرانس شورای آمریکایی-اسرائیلی که در فلوریدا برگزار شد، با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به راهکار دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به جای گزینهٔ حمله نظامی، تأکید کرد که هر توافق دیپلماتیک بین واشینگتن و تهران باید چهار مقوله را دربربگیرد: غنیسازی هستهای، موشکها و از جمله موجودی موشکهای بالستیک ایران کاهش یابد، اورانیوم غنیشده که ایران در حال حاضر در اختیار دارد و شامل حدود دو تُن اورانیوم با غلظت پایین ۳٫۶۷ درصدی و بالای ۶۰ درصدی است، و نیروهای نیابتی.
فرستادهٔ ویژهٔ آمریکا به موضوعهای حقوق بشری ایران که در مذاکرات احتمالی گنجانده شود، اشاره نکرد. هر چهار موضوعی که او عنوان کرد، خطوط قرمز اسرائیل در قبال ایران است.
رایزنی در مورد عملیات احتمالی مؤثرتر
به نوشتهٔ رسانههای اسرائیل، اگر اقدام هدفمند آمریکا علیه جمهوری اسلامی و حتی احتمال دست زدن ارتش آمریکا به عملیاتی بزرگتر که «موفقیت قطعی موردنظر» را تضمین کند، مطرح باشد، در صورت درخواست پنتاگون و مقامات ارشد آمریکایی، ممکن است داوید بارنئا در مذاکرات جاری مورد مشورت قرار گیرد.
این گزارشها حاکی است که رایزنیهای ارتشهای دو کشور در هفتهٔ گذشته نیز برای ایجاد هماهنگی در هر احتمالی که پای اسرائیل نیز به میان کشیده شود، در جریان بود.
به گزارش رسانههای اسرائیل در روزهای پنجشنبه و جمعه، رهبری و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نسبت به موفقیت طرح کلی پیشین که آمریکا هفتهٔ گذشته برای حمله احتمالی به ایران تهیه کرده بود، تردید داشتند.
به نوشتهٔ معاریو در روز ۲۶ دی، اسرائیل منافع آشکاری در فروپاشی جمهوری اسلامی دارد اما به همان اندازه نیز نمیخواهد در یک جنگ منطقهای که با تصمیم آمریکا آغاز شود و اسرائیل کنترلی بر سرعت تشدید آن نداشته باشد، درگیر شود.
این گزارشها حاکی است که با توجه به توان اطلاعاتی اسرائیل بهویژه موساد در امور ایران، ارزیابی میشود داوید بارنئا در دیدار با رهبران پنتاگون در خصوص برنامهریزیهای احتمالی آمریکا برای اقدامات بعدی واشینگتن مورد مشورت قرار گیرد.
وزیر دفاع اسرائیل بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه گفت به نهادهای اطلاعاتی و ارتش دستور داده شده که «بانک اهداف» را برای هر رویارویی بعدی احتمالی آماده کنند.
آمادگی نظامی آمریکا
منابع آمریکایی میگویند به موازات تلاش برای ازسرگیری مذاکرات دیپلماتیک ایالات متحده با ایران، ارتش آمریکا تدارکات نظامی خود با هدف افزایش حضور نیروها و توانش در منطقه را دنبال کرده است.
رصد تحرکات نظامی نیز حاکی است ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن و ناوگروه ضربتی همراه آن از حوزهٔ دریای چین جنوبی به سوی خاورمیانه در حرکت است. افزون بر آن، سامانههای بیشتر دفاع هوایی و جتهای جنگی آمریکایی در راه منطقه است. برخی گزارش منابع نظامی نیز از اعزام زیردریایی به منطقه به عنوان بخشی از آمادگیها برای احتمال دستور حمله از سوی دونالد ترامپ سخن گفتهاند.
آمادگیهای نظامی اسرائیل
مجموعهای از مطالب منتشر شده در رسانههای اسرائیل، شامل وای.نت، شبکهٔ کان و سایت نیوز وان، در شامگاه جمعه حاکی از این ارزیابی اسرائیل است که حتی اگر تصمیم دونالد ترامپ به حملهٔ نظامی به اهداف جمهوری اسلامی فعلاً تعلیق شده باشد، اما بسته به تحولات میدانی، وضعیت اعتراضات ایران یا در صورت شکست مذاکرات دیپلماتیک واشینگتن و تهران، حمله نظامی علیه ایران ممکن است بعد از آن عملی شود.
افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، شامگاه ۲۶ دی یک بار دیگر در مورد آمادگی نظامی ارتش برای رویارویی با هر خطر احتمالی علیه این کشور، به مردم «اطمینان خاطر» داد و تأکید کرد که ارتش هم در بحث دفاعی و هم در زمینه تهاجمی، آماده است.
بوعاز لوی، مدیر صنایع هوایی اسرائیل، جمعهشب در کنفرانس شورای آمریکایی- اسرائیلی در میامی یادآوری کرد که سامانههای دفاع هوایی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه حدود ۹۰ درصد از پرتابههای ایران را با موفقیت رهگیری کردند.
او گفت ما در اسرائیل برای مقاله با هر خطری «آمادهایم».
سامانه دفاع لیزری و ارزانقیمت «پرتو آهنین» نیز این بار به توان چندلایه دفاع هوایی اسرائیل افزوده شده است.