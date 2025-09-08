عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۷ شهریور نادره رضایی، معاون هنری این وزارتخانه، را پس از جنجالهای اخیر از سمت خود برکنار کرد.
خانم رضایی در ماههای اخیر به شدت مورد انتقاد رسانهها و نهادهای اصولگرا قرار گرفته بود.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از خانم رضایی به عنوان «معاون حاشیهساز وزیر فرهنگ» نام برده است.
معاون سابق هنری وزارت فرهنگ اخیراً در واکنش به لغو فستیوال موسیقی محلی جنوب به نام «کوچه» که از این وزارتخانه مجوز گرفته بود، گفته بود که «علیرغم دو ماه تلاش، کوچه بنبست شد».
او همچنین به دلیل برگزار نشدن کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی، از مردم ایران عذرخواهی کرده بود.
خانم رضایی گفته بود که «به گواه تاریخ سازهای ناکوک وجود داشته، ما آنها را نمیشنویم، به مردم اعتماد کنیم، خیابان به عنوان فضای عمومی برای همه است».
خبرگزاری فارس، دیگر رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، از معاون سابق به عنوان «مدیر نابلد برای دولت» نام برده که به ادعای آن «حاشیهساز» بوده و برای برگزاری کنسرت همایون شجریان، «هیچگونه هماهنگی اجرایی با نهادهای ذیربط انجام نداده بود».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر به عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دلیل آنچه که «عملکرد نامناسب معاونت هنری» خوانده بودند، کارت زرد داده بودند. آنها دلیل دادن این کارت را «هزینهبربودن بازسازی دفتر کار» معاون هنری و «تصمیمات بحثبرانگیز در حوزههای تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی» عنوان کرده بودند.
۱۷۰ نماینده مجلس در نامهای به وزیر، مدعی شده بودند که در بین معاونین او «برخی افراد، سکاندار هدایت مجمعهای فرهنگی و هنری شدهاند که اقدامات آنان باعث جریحهدار شدن عواطف دلسوزان اهل هنر با سلیقههای سیاسی متفاوت شده است».
در این نامه از آقای صالحی انتقاد شده بود که «عدم برخورد بازدارنده از سمت شما باعث شده که این افراد به اقدامات مخرب خود» ادامه دهند که «از شاخصین این افراد خانم نادره رضایی معاون هنری وزارت ارشاد است».
روزنامه «وطن امروز» هم که وابسته به اصولگرایان تندرو است، دربارهٔ او نوشته بود که «عملکرد نادره رضایی در مدتزمان فعالیت به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد همواره باعث ایجاد یکسری حواشی شده است؛ حواشیای که عمدتا بیتفاوتی نسبت به ملاحظات شرعی و اخلاقی را در رفتار و تصمیمات او نمودار کرده است، بویژه اصرار بر انتصاب افرادی که اساساً علیه حجاب اقدام کرده و میکنند».
اصولگرایان جمهوری اسلامی که بر بسیاری از ساختارهای قدرت در ایران تسلط دارند، پیشتر نیز از وزارت ارشاد انتقاد کرده بودند که ماهانه «۱۰۰ میلیون تومان» حقوق و مزایا به خانم رضایی میدهد.