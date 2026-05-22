اعلام خبر افزایش نیروهای آمریکا در لهستان در آستانه اجلاس وزرای خارجه ناتو در سوئد

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با اعلام خبر افزایش پنج هزار نفری نیروهای نظامی ایالات متحده در لهستان در قلب اروپا به شک و تردید در این باره پایان داد؛ خبری که با استقبال رئیسجمهور لهستان روبهرو شد.
هفته گذشته مقامهای آمریکایی از لغو اعزام چهار هزار نیروی آمریکایی به لهستان خبر داده بودند؛ خبری که بعداً توسط معاون ترامپ تکذیب شد. جیدی ونس اعلام کرد که این اعزام نیرو لغو نشده، به تعویق افتاده است.
حال دونالد ترامپ در روز پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت، اعلام کرده است که پنج هزار نیرو به این کشور اروپایی خواهد فرستاد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت که بر اساس رابطهٔ خوبش با کارول ناوروکی، همتای لهستانیاش، به این تصمیم رسیده است.
ناوروکی هم پنجشنبه شب در پیامی در شبکه ایکس چنین به ترامپ پاسخ داد: «ائتلاف خوب ائتلافی است مبتنی بر همکاری و احترام متقابل و تعهد به امنیت طرفین.»
تصمیم تازه آمریکا برای اعزام نیرو به اروپا کمتر از یک ماه پس از آن اعلام میشود که پیت هگست، وزیر دفاع این کشور، روز ۱۱ اردیبهشت دستور داد حدود پنج هزار نیروی نظامی این کشور طی یک سال آینده از آلمان خارج شوند.
ترامپ در هر دو دوره ریاستجمهوری خود بارها تهدید کرده بود شمار نیروهای آمریکایی در آلمان و دیگر متحدان اروپایی را کاهش میدهد و تأکید کرده بود اروپا باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت خود بر عهده بگیرد.
او در ماههای گذشته همزمان با جنگ ایران از کشورهای متحد آمریکا که از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل حمایت نکرده یا در تأمین نیرو برای مأموریتهای بازگشایی تنگه هرمز مشارکت نکردند، انتقاد کرده است.
در کنار اعلام خبر کاهش نیرو در آلمان، رئیسجمهور آمریکا گفت ممکن است نیروهای آمریکایی را از ایتالیا و اسپانیا هم خارج کند، زیرا این دو کشور هم با جنگ با ایران مخالفت کردهاند.
همزمان با خبر افزایش نیرو در لهستان، وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، قرار است روز جمعه، اول خرداد، در شهر هلسینگبورگِ سوئد جمع شوند تا به نوشته خبرگزاری فرانسه سیاست تازهٔ آمریکا برای خروج احتمالی از این سازمان را بررسی کنند.
با این حال به نظر میرسد اظهارنظر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در آستانه سفر به سوئد تا حدی تکلیف این اجلاس را پیش از برگزاریاش روشن کرده باشد.
روبیو با تکرار انتقادهای ترامپ بار دیگر از تصمیم کشورهای اروپایی عضو ناتو برای عدم مداخله در جنگ ایران ابراز ناخشنودی کرد. او که خود سالها از حامیان بزرگ ناتو بوده، اکنون با پیروی از ترامپ گفته است که آمریکا لازم است در رابطهاش با این سازمان بازنگری کند.
تکرار خواستهٔ رئیسجمهور آمریکا در مورد لزوم کمکرسانی اروپاییها به آمریکا در جنگ در خلیج فارس در حالی است که ناتو ۷۷ سال پیش به عنوان پیمانی دفاعی آغاز به کار کرده و اعضا هیچ تعهدی به ورود به جنگ خودخواستهٔ یک عضو ندارند.
در میانه اردیبهشتماه، در واکنش به خبر خروج نیروهای آمریکا از آلمان، مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت که کشورهای اروپاییها پیام «ناامیدی» دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از جنگ ایران را «شنیده» و «در حال افزایش» همکاریها و اطمینان یافتن درباره اجرای توافقنامههای مربوط به استفاده از پایگاههای نظامی هستند.
به نوشتهٔ خبرگزاری فرانسه، بر اساس آمار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، نزدیک به ۱۳ هزار نیروی فعال آمریکایی در ایتالیا، حدود چهار هزار نفر در اسپانیا و بیش از ۳۶ هزار نفر در آلمان مستقر بودهاند.