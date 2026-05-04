مقامهای اتحادیه اروپا و ناتو به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای خروج پنج هزار نفر از نیروهای نظامی این کشور از آلمان واکنش نشان دادند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در آغاز نشست رهبران اروپا در ارمنستان، با آنکه گفت موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکا از اروپا مدتهاست در محافل سیاسی مطرح بوده، اما زمان اعلام خروج پنج هزار سرباز آمریکایی از آلمان را «غافلگیرکننده» خواند.
او اعلام این خبر را نشانۀ آن دانست که «ما واقعاً باید ستون اروپایی ناتو را تقویت کنیم و کارهای بیشتری انجام دهیم.»
به گفته خانم کالاس «نیروهای آمریکایی نه تنها برای حفاظت از منافع اروپا، بلکه برای حفاظت از منافع آمریکا هم در اروپا هستند.»
در همین حال مارک روته، دبیر کل ناتو، روز دوشنبه گفت که کشورهای اروپاییها پیام «ناامیدی» دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از جنگ ایران را «شنیده» و «در حال افزایش» همکاریها و اطمینان یافتن درباره اجرای توافقنامههای مربوط به استفاده از پایگاههای نظامی هستند.
آقای روته پیش از گفتوگو با رهبران اروپایی در ارمنستان، با اذعان به «ناامیدی طرف آمریکایی» از مقاومت متحدان اروپایی در پیوستن به جنگ، گفت: «رهبران اروپایی پیام را دریافت کردهاند. آنها پیام را بلند و واضح شنیدند.»
به گفته دبیر کل ناتو «اروپاییها در حال افزایش همکاریها هستند. ما اکنون شاهد مشارکت همه این کشورها در اجرای توافقنامههای دوجانبه خود هستیم که تضمین میکنند وقتی صحبت از درخواستهای استقرار و انجام تمام پشتیبانیهای لجستیکی میشود، این امر محقق شود.»
اسپانیا، از اعضای اروپایی ناتو پیشتر گفته بود که اجازه استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی این کشور برای جنگ با ایران را نمیدهد. اما مارک روته گفت که سایر کشورهای اروپایی عضو ناتو مانند مونتهنگرو، کرواسی، رومانی، پرتغال، یونان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال اجرای درخواستها برای استفاده از پایگاهها و سایر پشتیبانیهای لجستیکی هستند.
روته همچنین گفت که کشورهای اروپایی «بیشتر و بیشتر» در حال استقرار تجهیزاتی مانند مینیابها و مینروبها در نزدیکی خلیج فارس هستند تا برای «مرحله بعدی» آماده باشند.
چندین کشور اروپایی اعلام کردهاند که مایلند پس از پایان جنگ در مأموریتی برای کمک به تضمین آزادی ناوبری از طریق تنگه هرمز شرکت کنند.
دونالد ترامپ پیشتر برخی از کشورهای ناتو را متهم کرده بود که به اندازه کافی از ایالات متحده در جنگ با ایران حمایت نمیکنند. وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه در نشانهای از نمایش این نارضایتی، اعلام کرد که قصد دارد پنج هزار نفر از سربازانش را از آلمان خارج کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز خبر داده است تعرفه بر خودروها و کامیونهای وارداتی از اتحادیه اروپا از هفته آینده به ۲۵ درصد افزایش مییابد.
او اتحادیه اروپا را متهم کرده که به توافق تجاری امضاشده در تابستان گذشته پایبند نبوده است.
ترامپ همچنین بار دیگر از فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، انتقاد کرد. انتقاد از مرتس پس از آن شروع شد که او روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت که ایران سرِ میز مذاکره، واشینگتن را «تحقیر» کرده است.
فریدریش مرتس در این سخنرانی همچنین مقامهای دولت ترامپ را متهم کرد که «بدون یک استراتژی روشن» وارد جنگ شدهاند.
ترامپ در واکنش گفت مرتس «فکر میکند داشتن سلاح هستهای برای ایران اشکالی ندارد، او نمیداند درباره چه صحبت میکند.»
ترامپ در هر دو دوره ریاستجمهوری خود بارها تهدید کرده که شمار نیروهای آمریکایی در آلمان و دیگر متحدان اروپایی را کاهش میدهد. او تأکید دارد که اروپا باید مسئولیت بیشتری در تأمین امنیت خود بر عهده بگیرد.
دونالد ترامپ در هفتههای اخیر از کشورهای متحد آمریکا که از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمایت نکرده یا در تأمین نیرو برای مأموریتهای بازگشایی تنگه هرمز مشارکت نداشتهاند، انتقاد کرده است.
او روز پنجشنبه گفت ممکن است نیروهای آمریکایی را از ایتالیا و اسپانیا خارج کند، زیرا این دو کشور با این جنگ مخالفت کردهاند. ترامپ در دفتر خود در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «ایتالیا هیچ کمکی به ما نکرده و اسپانیا هم وحشتناک بوده، کاملاً وحشتناک.»