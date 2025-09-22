آلمان یک هواپیمای روسی را در بالتیک رهگیری کرد؛ وعده ترامپ برای دفاع از ناتو

درحالی که قرار است شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه نشستی اضطراری برای بررسی وضعیت رخنه روسیه به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو برگزار کند، روز یک‌شنبه خبر رسید که دو جنگنده یوروفایتر آلمان برای رهگیری یک هواپیمای شناسایی روسی بر فراز دریای بالتیک به پرواز درآمدند.

نیروی هوایی آلمان اعلام کرد هواپیمای روسی مدل «ایلیوشن ۲۰» با خاموش کردن دستگاه سیگنال‌دهی به رادار و بی‌پاسخ به تماس‌ها در فضای بین‌المللی پرواز می‌کرد و از پایگاه «روستوک-لاگه» دو جنگنده برای شناسایی و دور کردن آن اعزام شدند.

در همین حال، استونی اعلام کرد که پس از ورود سه جنگنده روسی به حریم هوایی این کشور در خلیج فنلاند، شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه ۳۱ شهریور یک نشست اضطراری برگزار خواهد کرد.

این حادثه واکنش ناتو و اتحادیه اروپا را به‌دنبال داشت که آن را اقدامی تحریک‌آمیز و بخشی از الگوی فزاینده نقض حریم هوایی کشورهای عضو دانستند.

این نخستین بار از زمان عضویت استونی در سازمان ملل است که این کشور رسماً درخواست نشست اضطراری شورای امنیت را مطرح می‌کند.

تعرض روسیه به حریم هوایی استونی پس از آن روی داد که لهستان، عضو دیگر ناتو، اوایل ماه جاری اعلام کرد پهپادهای روسیه بارها در جریان حمله به اوکراین وارد حریم هوایی این کشور شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز ادامهٔ نقض حریم هوایی از سوی روسیه را محکوم کرده و گفته است واشینگتن در صورت تشدید تنش‌ها از لهستان و کشورهای بالتیک دفاع خواهد کرد. او تأکید کرده است که رفتار روسیه «بخشی از یک الگوی گسترده‌تر تشدید تنش‌ها در سطح منطقه‌ای و جهانی» است.

روز یک‌شنبه وقتی از ترامپ پرسیده شد که اگر روسیه خصومت‌ها را تشدید کند، آیا به دفاع از اعضای اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: «بله، این کار را خواهم کرد. خواهم کرد.»

دونالد ترامپ وعده داده بود که یک روزه به جنگ در اوکراین پایان دهد، با این حال به‌رغم تلاش‌هایش در چند ماه گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، همچنان به تهاجم خود به اوکراین ادامه می‌دهد.

ترامپ روز پنج‌شنبه در پایان سفر رسمی‌اش به بریتانیا گفت پوتین با ادامه جنگ که اکنون وارد چهارمین سال خود شده، «واقعاً مرا ناامید کرده است».

حملات مرگبار شبانه روسیه و اوکراین علیه یکدیگر

مقام‌های منصوب کرملین در کریمه روز یک‌شنبه اوکراین را به حمله پهپادی به شهر گردشگری «فوروس» متهم کردند که به گفته آنها، سه کشته و ۱۶ زخمی بر جا گذاشت.

قطعات پهپاد منهدم‌شده همچنین در نزدیکی شهر یالتا در جنوب کریمه باعث آتش‌سوزی شده است.

در مقابل، کی‌یف اعلام کرد حملات هوایی روسیه به جنوب اوکراین، به‌ویژه شهر زاپوریژیا، سه کشته و دو زخمی بر جای گذاشته است. مقام‌های محلی گفتند دست‌کم پنج بمب بر این شهر فرود آمده است.

روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را ضمیمه خاک خود کرد، اما اوکراین با حمایت غرب همچنان آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند.